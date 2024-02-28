Челябинец в драке убил своего гостя и вынес его тело в подъезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка закончилась смертью одного из мужчин Фото:

В Челябинске местный житель в ходе драки нанес своему знакомому смертельные травмы. После он вынес тело из квартиры в подъезд и накрыл его покрывалом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Витязь».

«В одной из квартир между хозяином и гостем произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. По итогу гостю были нанесены телесные повреждения не совместимые с жизнью. Осознав, что оппонент мертв, негостеприимный хозяин вынес бездыханное тело на площадку, сверху прикрыв покрывалом. К слову, личные вещи пострадавшего он тоже вынес и оставил рядом с телом», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной компании.

Там отметили, что сотрудники ГБР оказали содействие полицейским при задержании подозреваемого, который заперся в квартире. В результате продолжительных переговоров мужчина добровольно сдался сотрудникам полиции, открыв дверь.

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В Челябинске местный житель в ходе драки нанес своему знакомому смертельные травмы. После он вынес тело из квартиры в подъезд и накрыл его покрывалом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Витязь». «В одной из квартир между хозяином и гостем произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. По итогу гостю были нанесены телесные повреждения не совместимые с жизнью. Осознав, что оппонент мертв, негостеприимный хозяин вынес бездыханное тело на площадку, сверху прикрыв покрывалом. К слову, личные вещи пострадавшего он тоже вынес и оставил рядом с телом», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной компании. Там отметили, что сотрудники ГБР оказали содействие полицейским при задержании подозреваемого, который заперся в квартире. В результате продолжительных переговоров мужчина добровольно сдался сотрудникам полиции, открыв дверь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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