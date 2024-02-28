Челябинец в драке убил своего гостя и вынес его тело в подъезд

28 февраля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Драка закончилась смертью одного из мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске местный житель в ходе драки нанес своему знакомому смертельные травмы. После он вынес тело из квартиры в подъезд и накрыл его покрывалом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Витязь». «В одной из квартир между хозяином и гостем произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. По итогу гостю были нанесены телесные повреждения не совместимые с жизнью. Осознав, что оппонент мертв, негостеприимный хозяин вынес бездыханное тело на площадку, сверху прикрыв покрывалом. К слову, личные вещи пострадавшего он тоже вынес и оставил рядом с телом», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной компании. Там отметили, что сотрудники ГБР оказали содействие полицейским при задержании подозреваемого, который заперся в квартире. В результате продолжительных переговоров мужчина добровольно сдался сотрудникам полиции, открыв дверь.

В Челябинске местный житель в ходе драки нанес своему знакомому смертельные травмы. После он вынес тело из квартиры в подъезд и накрыл его покрывалом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Витязь». «В одной из квартир между хозяином и гостем произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. По итогу гостю были нанесены телесные повреждения не совместимые с жизнью. Осознав, что оппонент мертв, негостеприимный хозяин вынес бездыханное тело на площадку, сверху прикрыв покрывалом. К слову, личные вещи пострадавшего он тоже вынес и оставил рядом с телом», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной компании. Там отметили, что сотрудники ГБР оказали содействие полицейским при задержании подозреваемого, который заперся в квартире. В результате продолжительных переговоров мужчина добровольно сдался сотрудникам полиции, открыв дверь.