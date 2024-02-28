В челябинском зоопарке проснулся медведь Малыш

В челябинском зоопарке проснулся бурый медведь Малыш. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе зоопарка.
«В этом году косолапый не дождался календарного наступления весны и бодро вылез из берлоги навстречу яркому солнцу. После зимней спячки мишка не стал, зато взялся энергично раскачивать свою любимую игрушку — подвесное колесо», — сообщили в пресс-службе.
В прошлом году медведь проснулся 1 марта. А осенью 2023 года впал в спячку в середине ноября, еще до выпадения постоянного снежного покрова.
Медведь Малыш переехал в челябинский зоопарк в мае 2022 года. До этого он жил у придорожного кафе «Берлога» в Саткинском районе. Хозяева кафе решили закрыть свой бизнес, поэтому ухаживать за медведем и кормить его стало накладно и неудобно. В связи с этим Малыша передали в челябинский зоопарк.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.