В челябинском зоопарке проснулся медведь Малыш

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
До зоопарка медведь жил в клетке у придорожного кафе Фото:

В челябинском зоопарке проснулся бурый медведь Малыш. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе зоопарка.

«В этом году косолапый не дождался календарного наступления весны и бодро вылез из берлоги навстречу яркому солнцу. После зимней спячки мишка не стал, зато взялся энергично раскачивать свою любимую игрушку — подвесное колесо», — сообщили в пресс-службе.

В прошлом году медведь проснулся 1 марта. А осенью 2023 года впал в спячку в середине ноября, еще до выпадения постоянного снежного покрова.

Медведь Малыш переехал в челябинский зоопарк в мае 2022 года. До этого он жил у придорожного кафе «Берлога» в Саткинском районе. Хозяева кафе решили закрыть свой бизнес, поэтому ухаживать за медведем и кормить его стало накладно и неудобно. В связи с этим Малыша передали в челябинский зоопарк.

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В челябинском зоопарке проснулся бурый медведь Малыш. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе зоопарка. «В этом году косолапый не дождался календарного наступления весны и бодро вылез из берлоги навстречу яркому солнцу. После зимней спячки мишка не стал, зато взялся энергично раскачивать свою любимую игрушку — подвесное колесо», — сообщили в пресс-службе. В прошлом году медведь проснулся 1 марта. А осенью 2023 года впал в спячку в середине ноября, еще до выпадения постоянного снежного покрова. Медведь Малыш переехал в челябинский зоопарк в мае 2022 года. До этого он жил у придорожного кафе «Берлога» в Саткинском районе. Хозяева кафе решили закрыть свой бизнес, поэтому ухаживать за медведем и кормить его стало накладно и неудобно. В связи с этим Малыша передали в челябинский зоопарк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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