18 ноября 2023
17 ноября 2023

В челябинском зоопарке медведи ушли в зимнюю спячку, не дождавшись снега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Медведи почувствовали, что тепла не будет до весны Фото:

Медведи в челябинском зоопарке в этом году ушли в зимнюю спячку, так и не дождавшись, когда ляжет снег. Об этом сообщили в зоологическом парке.

«Наши медведи в этом году не дождались, когда ляжет снег и легли сами. Первым уснул старичок Харитон еще в октябре, потом медведица Бусинка, а на неделе к ним присоединились Шкода и Малыш», — сообщает официальный telegram-канал зоопарка.

Перед зимней спячкой сотрудники заложили в медвежьи берлоги солому. Бурую медведицу Шкоду все устроило, а Малыш старательно выгреб излишки из своей спальни.

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Медведи в челябинском зоопарке в этом году ушли в зимнюю спячку, так и не дождавшись, когда ляжет снег. Об этом сообщили в зоологическом парке. «Наши медведи в этом году не дождались, когда ляжет снег и легли сами. Первым уснул старичок Харитон еще в октябре, потом медведица Бусинка, а на неделе к ним присоединились Шкода и Малыш», — сообщает официальный telegram-канал зоопарка. Перед зимней спячкой сотрудники заложили в медвежьи берлоги солому. Бурую медведицу Шкоду все устроило, а Малыш старательно выгреб излишки из своей спальни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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