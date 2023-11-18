Медведи почувствовали, что тепла не будет до весны
Медведи в челябинском зоопарке в этом году ушли в зимнюю спячку, так и не дождавшись, когда ляжет снег. Об этом сообщили в зоологическом парке.
«Наши медведи в этом году не дождались, когда ляжет снег и легли сами. Первым уснул старичок Харитон еще в октябре, потом медведица Бусинка, а на неделе к ним присоединились Шкода и Малыш», — сообщает официальный telegram-канал зоопарка.
Перед зимней спячкой сотрудники заложили в медвежьи берлоги солому. Бурую медведицу Шкоду все устроило, а Малыш старательно выгреб излишки из своей спальни.
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