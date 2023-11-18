В челябинском зоопарке медведи ушли в зимнюю спячку, не дождавшись снега. Видео

19 ноября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Медведи почувствовали, что тепла не будет до весны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медведи в челябинском зоопарке в этом году ушли в зимнюю спячку, так и не дождавшись, когда ляжет снег. Об этом сообщили в зоологическом парке. «Наши медведи в этом году не дождались, когда ляжет снег и легли сами. Первым уснул старичок Харитон еще в октябре, потом медведица Бусинка, а на неделе к ним присоединились Шкода и Малыш», — сообщает официальный telegram-канал зоопарка. Перед зимней спячкой сотрудники заложили в медвежьи берлоги солому. Бурую медведицу Шкоду все устроило, а Малыш старательно выгреб излишки из своей спальни.

Медведи в челябинском зоопарке в этом году ушли в зимнюю спячку, так и не дождавшись, когда ляжет снег. Об этом сообщили в зоологическом парке. «Наши медведи в этом году не дождались, когда ляжет снег и легли сами. Первым уснул старичок Харитон еще в октябре, потом медведица Бусинка, а на неделе к ним присоединились Шкода и Малыш», — сообщает официальный telegram-канал зоопарка. Перед зимней спячкой сотрудники заложили в медвежьи берлоги солому. Бурую медведицу Шкоду все устроило, а Малыш старательно выгреб излишки из своей спальни.