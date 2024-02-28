Депутат Госдумы Бутина заявила о риске разморозки конфликта в Приднестровье

29 февраля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Миротворческие силы РФ контролируют ситуацию в Приднестровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агрессия со стороны Молдавии может разморозить конфликт в Приднестровье. Об этом заявила в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по международным делам, депутат Мария Бутина. Новость по теме Что происходит в Приднестровье: экономическая блокада со стороны Молдавии, обращение к России «Угрозы Молдавии сегодня сводятся к экономической блокаде, которая, фактически, является практикой военного времени. В самом худшем варианте речь может идти о разморозке конфликта в регионе. Тем не менее, наши (российские — прим. URA.RU) миротворческие силы контролируют ситуацию, и любые нападки молдавской стороны не останутся без последствий для Кишинева», — предположила Бутина. Что касается Организации объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — то, влияние коллективного Запада может заблокировать оказание реальной поддержки местному населению, считает Бутина. Она отметила, что дипломатический корпус РФ приложит все усилия по линиям международных организаций, чтобы организовать конструктивный многосторонний диалог и принять соответствующие решения в интересах жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Ранее Приднестровье попросило Россию защитить их от экономической блокады Молдавии. 28 февраля в ПМР прошел съезд народных депутатов всех уровней. Там заявляли, что не собираются просить власти РФ принять регион в свой состав. Тем самым они опровергли слухи о том, что якобы регион попросит присоединения к РФ. Тема активно обсуждалась за неделю до съезда. Ситуация в Приднестровье обострилась после начала СВО на Украине, граничащей с республикой. В феврале 2022 года Киев закрыл свою границу с ПМР, что стало применяться Кишиневом для транспортной и экономической блокады региона. Как РФ может помочь Приднестровью и почему российские войска находятся на территории республики — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Агрессия со стороны Молдавии может разморозить конфликт в Приднестровье. Об этом заявила в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по международным делам, депутат Мария Бутина. «Угрозы Молдавии сегодня сводятся к экономической блокаде, которая, фактически, является практикой военного времени. В самом худшем варианте речь может идти о разморозке конфликта в регионе. Тем не менее, наши (российские — прим. URA.RU) миротворческие силы контролируют ситуацию, и любые нападки молдавской стороны не останутся без последствий для Кишинева», — предположила Бутина. Что касается Организации объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — то, влияние коллективного Запада может заблокировать оказание реальной поддержки местному населению, считает Бутина. Она отметила, что дипломатический корпус РФ приложит все усилия по линиям международных организаций, чтобы организовать конструктивный многосторонний диалог и принять соответствующие решения в интересах жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Ранее Приднестровье попросило Россию защитить их от экономической блокады Молдавии. 28 февраля в ПМР прошел съезд народных депутатов всех уровней. Там заявляли, что не собираются просить власти РФ принять регион в свой состав. Тем самым они опровергли слухи о том, что якобы регион попросит присоединения к РФ. Тема активно обсуждалась за неделю до съезда. Ситуация в Приднестровье обострилась после начала СВО на Украине, граничащей с республикой. В феврале 2022 года Киев закрыл свою границу с ПМР, что стало применяться Кишиневом для транспортной и экономической блокады региона. Как РФ может помочь Приднестровью и почему российские войска находятся на территории республики — в материале URA.RU.