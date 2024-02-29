В Советском районе Челябинска трехуровневая квартира с зоной отдыха в восточном стиле, фонтаном, сауной, русским бильярдом сдается за 150 тысяч рублей в месяц. Общая площадь квартиры — 268 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.
«Сдается в долгосрочную аренду трехуровневая квартира площадью 268 квадратных метров. Она занимает 5, 6, 7 этажи семиэтажного дома, расположенного по улице Свободы. Стоимость арендной квартиры составляет 150 тысяч рублей в месяц, сумма залога при этом — 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Avito».
Квартира находится на пересечении улиц Свободы и Цвиллинга, в двух минутах от остановки общественного транспорта «Институт путей сообщения». Рядом есть вся необходимая инфраструктура. В 1999 году в доме над основным зданием было надстроено четыре этажа.
В самой квартире на первом этаже расположены гостиная, кухня и постирочная, на втором — четыре спальни, в каждой из которых есть гардеробная и балкон, постирочная. Для отдыха и приема гостей в квартире предназначен третий этаж, поскольку именно здесь находятся русский бильярд, зона отдыха в восточном стиле с фонтаном, евро балкон, зона отдыха с джакузи и сауна. Кроме того, в квартире установлена система «Умный дом», видеонаблюдение и сигнализация.
Для отдыха и приема гостей в квартире предназначен третий этаж
Фото: сайт «Авито»
На третьем этаже расположены русский бильярд, зона отдыха в восточном стиле с фонтаном, евро балкон, зона отдыха с джакузи и сауна
Фото: сайт «Авито»
Площадь трехуровневой квартиры — 268 квадратных метров
Фото: сайт «Авито»
Арендное жилье находится на пересечении улиц Свободы и Цвиллинга
Фото: сайт «Авито»
На первом этаже квартиры находятся гостиная, кухня и комната для стирки
В Советском районе Челябинска трехуровневая квартира с зоной отдыха в восточном стиле, фонтаном, сауной, русским бильярдом сдается за 150 тысяч рублей в месяц. Общая площадь квартиры — 268 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости. «Сдается в долгосрочную аренду трехуровневая квартира площадью 268 квадратных метров. Она занимает 5, 6, 7 этажи семиэтажного дома, расположенного по улице Свободы. Стоимость арендной квартиры составляет 150 тысяч рублей в месяц, сумма залога при этом — 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Avito». Квартира находится на пересечении улиц Свободы и Цвиллинга, в двух минутах от остановки общественного транспорта «Институт путей сообщения». Рядом есть вся необходимая инфраструктура. В 1999 году в доме над основным зданием было надстроено четыре этажа. В самой квартире на первом этаже расположены гостиная, кухня и постирочная, на втором — четыре спальни, в каждой из которых есть гардеробная и балкон, постирочная. Для отдыха и приема гостей в квартире предназначен третий этаж, поскольку именно здесь находятся русский бильярд, зона отдыха в восточном стиле с фонтаном, евро балкон, зона отдыха с джакузи и сауна. Кроме того, в квартире установлена система «Умный дом», видеонаблюдение и сигнализация.