Самую дорогую квартиру в Челябинске можно снять за 150 тысяч рублей. Фото

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В квартире есть русский бильярд, сауна, джакузи и зона отдыха с фонтаном Фото:

В Советском районе Челябинска трехуровневая квартира с зоной отдыха в восточном стиле, фонтаном, сауной, русским бильярдом сдается за 150 тысяч рублей в месяц. Общая площадь квартиры — 268 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«Сдается в долгосрочную аренду трехуровневая квартира площадью 268 квадратных метров. Она занимает 5, 6, 7 этажи семиэтажного дома, расположенного по улице Свободы. Стоимость арендной квартиры составляет 150 тысяч рублей в месяц, сумма залога при этом — 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Avito».

Квартира находится на пересечении улиц Свободы и Цвиллинга, в двух минутах от остановки общественного транспорта «Институт путей сообщения». Рядом есть вся необходимая инфраструктура. В 1999 году в доме над основным зданием было надстроено четыре этажа.

В самой квартире на первом этаже расположены гостиная, кухня и постирочная, на втором — четыре спальни, в каждой из которых есть гардеробная и балкон, постирочная. Для отдыха и приема гостей в квартире предназначен третий этаж, поскольку именно здесь находятся русский бильярд, зона отдыха в восточном стиле с фонтаном, евро балкон, зона отдыха с джакузи и сауна. Кроме того, в квартире установлена система «Умный дом», видеонаблюдение и сигнализация.

Для отдыха и приема гостей в квартире предназначен третий этаж
Для отдыха и приема гостей в квартире предназначен третий этаж
Фото:
На третьем этаже расположены русский бильярд, зона отдыха в восточном стиле с фонтаном, евро балкон, зона отдыха с джакузи и сауна
На третьем этаже расположены русский бильярд, зона отдыха в восточном стиле с фонтаном, евро балкон, зона отдыха с джакузи и сауна
Фото:
Площадь трехуровневой квартиры — 268 квадратных метров
Площадь трехуровневой квартиры — 268 квадратных метров
Фото:
Арендное жилье находится на пересечении улиц Свободы и Цвиллинга
Арендное жилье находится на пересечении улиц Свободы и Цвиллинга
Фото:
На первом этаже квартиры находятся гостиная, кухня и комната для стирки
На первом этаже квартиры находятся гостиная, кухня и комната для стирки
Фото:
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В Советском районе Челябинска трехуровневая квартира с зоной отдыха в восточном стиле, фонтаном, сауной, русским бильярдом сдается за 150 тысяч рублей в месяц. Общая площадь квартиры — 268 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости. «Сдается в долгосрочную аренду трехуровневая квартира площадью 268 квадратных метров. Она занимает 5, 6, 7 этажи семиэтажного дома, расположенного по улице Свободы. Стоимость арендной квартиры составляет 150 тысяч рублей в месяц, сумма залога при этом — 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Avito». Квартира находится на пересечении улиц Свободы и Цвиллинга, в двух минутах от остановки общественного транспорта «Институт путей сообщения». Рядом есть вся необходимая инфраструктура. В 1999 году в доме над основным зданием было надстроено четыре этажа. В самой квартире на первом этаже расположены гостиная, кухня и постирочная, на втором — четыре спальни, в каждой из которых есть гардеробная и балкон, постирочная. Для отдыха и приема гостей в квартире предназначен третий этаж, поскольку именно здесь находятся русский бильярд, зона отдыха в восточном стиле с фонтаном, евро балкон, зона отдыха с джакузи и сауна. Кроме того, в квартире установлена система «Умный дом», видеонаблюдение и сигнализация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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