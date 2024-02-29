Обвиненный в убийстве ребенка пермяк отсудил у РФ 300 тысяч рублей

01 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Государство должно выплатить Виктору Мошкину 300 тысяч за незаконное уголовное преследование Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Житель Верхнечусовских Городков Пермского края Виктор Мошкин, незаконно обвиненный в убийстве шестилетней девочки, отсудил у государства 300 тысяч рублей. Мужчина воспользовался правом на реабилитацию за незаконное уголовное преследование, подав иск к Министерству финансов РФ на 2,8 миллиона рублей. «Виктор Мошкин отсудил у государства 300 тысяч рублей», — пишет 59.RU. Это был первый судебный иск, который подал Мошкин. Также он намерен подать второй иск за причинение морального вреда. Сумму истец пока не озвучил, пишут в СМИ. Мошкин в 2022 году был обвинен в смерти шестилетней девочки в Верхнечусовских Городках. Тело ребенка обнаружили в колодце. После этого Мошкин почти год находился под следствием, пока экспертиза доказала, что он не причастен к совершению преступления. В последствии свои извинения за незаконное преследование Мошкину принес прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Несмотря на это пермяк заявил, что подаст в суд на получение материальной компенсации.

Житель Верхнечусовских Городков Пермского края Виктор Мошкин, незаконно обвиненный в убийстве шестилетней девочки, отсудил у государства 300 тысяч рублей. Мужчина воспользовался правом на реабилитацию за незаконное уголовное преследование, подав иск к Министерству финансов РФ на 2,8 миллиона рублей. «Виктор Мошкин отсудил у государства 300 тысяч рублей», — пишет 59.RU. Это был первый судебный иск, который подал Мошкин. Также он намерен подать второй иск за причинение морального вреда. Сумму истец пока не озвучил, пишут в СМИ. Мошкин в 2022 году был обвинен в смерти шестилетней девочки в Верхнечусовских Городках. Тело ребенка обнаружили в колодце. После этого Мошкин почти год находился под следствием, пока экспертиза доказала, что он не причастен к совершению преступления. В последствии свои извинения за незаконное преследование Мошкину принес прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Несмотря на это пермяк заявил, что подаст в суд на получение материальной компенсации.