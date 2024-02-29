29 февраля 2024

Обвиненный в убийстве ребенка пермяк отсудил у РФ 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по избранию меры пресечения бывшему начальнику управления капстроительства Дмитрию Левинскому в Свердловском районном суде. Пермь, левинский дмитрий
Государство должно выплатить Виктору Мошкину 300 тысяч за незаконное уголовное преследование Фото:

Житель Верхнечусовских Городков Пермского края Виктор Мошкин, незаконно обвиненный в убийстве шестилетней девочки, отсудил у государства 300 тысяч рублей. Мужчина воспользовался правом на реабилитацию за незаконное уголовное преследование, подав иск к Министерству финансов РФ на 2,8 миллиона рублей.

«Виктор Мошкин отсудил у государства 300 тысяч рублей», — пишет 59.RU. Это был первый судебный иск, который подал Мошкин. Также он намерен подать второй иск за причинение морального вреда. Сумму истец пока не озвучил, пишут в СМИ.

Мошкин в 2022 году был обвинен в смерти шестилетней девочки в Верхнечусовских Городках. Тело ребенка обнаружили в колодце. После этого Мошкин почти год находился под следствием, пока экспертиза доказала, что он не причастен к совершению преступления. В последствии свои извинения за незаконное преследование Мошкину принес прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Несмотря на это пермяк заявил, что подаст в суд на получение материальной компенсации.

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Житель Верхнечусовских Городков Пермского края Виктор Мошкин, незаконно обвиненный в убийстве шестилетней девочки, отсудил у государства 300 тысяч рублей. Мужчина воспользовался правом на реабилитацию за незаконное уголовное преследование, подав иск к Министерству финансов РФ на 2,8 миллиона рублей. «Виктор Мошкин отсудил у государства 300 тысяч рублей», — пишет 59.RU. Это был первый судебный иск, который подал Мошкин. Также он намерен подать второй иск за причинение морального вреда. Сумму истец пока не озвучил, пишут в СМИ. Мошкин в 2022 году был обвинен в смерти шестилетней девочки в Верхнечусовских Городках. Тело ребенка обнаружили в колодце. После этого Мошкин почти год находился под следствием, пока экспертиза доказала, что он не причастен к совершению преступления. В последствии свои извинения за незаконное преследование Мошкину принес прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Несмотря на это пермяк заявил, что подаст в суд на получение материальной компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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