Пермского дальнобойщика не выпустили в Казахстан

04 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Водителю пришлось развернуться и ехать в Пермь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителя-дальнобойщика из Перми остановили на границе с Казахстаном. Мужчину отказались выпускать из России из-за долгов по алиментам, пояснили в службе судебных приставов. «Неприятный сюрприз ожидал прикамца на границе с Республикой Казахстан. При проверке документов на пропускном пункте оказалось, что водитель грузового транспорта ограничен в праве покидать страну. Долг по алиментам в размере более 100 тысяч рублей вынудил неплательщика вернуться в родной город», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Как уточнили в ведомстве мужчина, накопивший долги по алиментам, устроился на работу водителем неофициально. Поэтому предъявить требования в бухгалтерию компании было невозможно. Чтобы добиться оплаты, пристав внес должника в базу «невыездных». По данным службы, мужчина после случившегося на границе оплатил долг.

Водителя-дальнобойщика из Перми остановили на границе с Казахстаном. Мужчину отказались выпускать из России из-за долгов по алиментам, пояснили в службе судебных приставов. «Неприятный сюрприз ожидал прикамца на границе с Республикой Казахстан. При проверке документов на пропускном пункте оказалось, что водитель грузового транспорта ограничен в праве покидать страну. Долг по алиментам в размере более 100 тысяч рублей вынудил неплательщика вернуться в родной город», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Как уточнили в ведомстве мужчина, накопивший долги по алиментам, устроился на работу водителем неофициально. Поэтому предъявить требования в бухгалтерию компании было невозможно. Чтобы добиться оплаты, пристав внес должника в базу «невыездных». По данным службы, мужчина после случившегося на границе оплатил долг.