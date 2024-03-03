Пермского дальнобойщика не выпустили в Казахстан

Водителя-дальнобойщика из Перми остановили на границе с Казахстаном. Мужчину отказались выпускать из России из-за долгов по алиментам, пояснили в службе судебных приставов.
«Неприятный сюрприз ожидал прикамца на границе с Республикой Казахстан. При проверке документов на пропускном пункте оказалось, что водитель грузового транспорта ограничен в праве покидать страну. Долг по алиментам в размере более 100 тысяч рублей вынудил неплательщика вернуться в родной город», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве мужчина, накопивший долги по алиментам, устроился на работу водителем неофициально. Поэтому предъявить требования в бухгалтерию компании было невозможно. Чтобы добиться оплаты, пристав внес должника в базу «невыездных». По данным службы, мужчина после случившегося на границе оплатил долг.
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