03 марта 2024
02 марта 2024

Пермского дальнобойщика не выпустили в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Водителю пришлось развернуться и ехать в Пермь (архивное фото) Фото:

Водителя-дальнобойщика из Перми остановили на границе с Казахстаном. Мужчину отказались выпускать из России из-за долгов по алиментам, пояснили в службе судебных приставов.

«Неприятный сюрприз ожидал прикамца на границе с Республикой Казахстан. При проверке документов на пропускном пункте оказалось, что водитель грузового транспорта ограничен в праве покидать страну. Долг по алиментам в размере более 100 тысяч рублей вынудил неплательщика вернуться в родной город», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве мужчина, накопивший долги по алиментам, устроился на работу водителем неофициально. Поэтому предъявить требования в бухгалтерию компании было невозможно. Чтобы добиться оплаты, пристав внес должника в базу «невыездных». По данным службы, мужчина после случившегося на границе оплатил долг.

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Водителя-дальнобойщика из Перми остановили на границе с Казахстаном. Мужчину отказались выпускать из России из-за долгов по алиментам, пояснили в службе судебных приставов. «Неприятный сюрприз ожидал прикамца на границе с Республикой Казахстан. При проверке документов на пропускном пункте оказалось, что водитель грузового транспорта ограничен в праве покидать страну. Долг по алиментам в размере более 100 тысяч рублей вынудил неплательщика вернуться в родной город», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Как уточнили в ведомстве мужчина, накопивший долги по алиментам, устроился на работу водителем неофициально. Поэтому предъявить требования в бухгалтерию компании было невозможно. Чтобы добиться оплаты, пристав внес должника в базу «невыездных». По данным службы, мужчина после случившегося на границе оплатил долг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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