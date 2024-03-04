Челябинец при продаже своего жилья может купить в Москве студию в 15,5 метра

Челябинцу, чтобы стать обладателем средней «однушки» в Москве, нужно продать две квартиры в родном городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска при продаже своей квартиры на вторичном рынке в среднем за пять миллионов 75 тысяч рублей могут позволить себе маленькую студию в Москве площадью 15,5 квадратных метра. Об этом сообщают эксперты портала о недвижимости «Мир Квартир».

«Если челябинец продаст квартиру на вторичном рынке в среднем за пять миллионов 75 тысяч рублей, то сможет приобрести однокомнатное жилье в Москве площадью лишь 15,5 метра. При этом жители Сочи, продав свою квартиру на „вторичке“ средней стоимостью 11 миллионов 517 тысяч рублей, смогут купить в Москве небольшую однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. В Санкт-Петербурге собственник купит в столице „однушку“ немного более тесную — 33 квадратных метров», — сообщается на портале.

Как отмечается в исследовании, жители Владивостока, Севастополя, Симферополя и Казани могут позволить себе в Москве квартиру студию площадью 26 квадратных метров, граждане из Московской области и Махачкалы — 24 квадратных метра, Якутска — 23 квадратных метра, Сургута — 22 квадратных метра.

Наименьшую площадь в Москве взамен на проданную в родном городе квартиру смогут купить жители Нижнего Тагила, которые за свои три миллиона 277 тысяч рублей смогут приобрести 10 квадратных метров — то есть небольшую комнату в коммуналке, или оплатить треть небольшой однокомнатной квартиры. Жители Кургана и Оренбурга смогут купить 12 квадратных метров, Магнитогорска, Ижевска, Смоленска, Волжского и Ульяновска — 13 квадратных метров, Череповца, Саранска, Брянска, Астрахани, Липецка и Пензы — 14 квадратных метров.

В целом жители России на вырученные от сделки со своей квартирой деньги смогут приобрести в столице 18 квадратных метров, то есть маленькую студию. А чтобы стать хозяином полноценной однокомнатной «однушки» в Москве, среднему россиянину нужно продать две квартиры в родном городе.