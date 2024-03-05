Криштиану Роналду пожелал удачи уральскому боксеру. Фото

Уральский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов встретился с футболистом, капитаном саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду перед боем за титул чемпиона мира по версии WBA. Встреча стала частью экскурсионной программы по новому спортивному залу, который был построен в Саудовской Аравии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.
«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил, будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: “Нет, я только играю”», — передает пресс-служба слова боксера.
Ранее агентство сообщало, что 8 марта в Саудовской Аравии Магомед Курбанов сразится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана за титул чемпиона мира по версии WBA. Оба спортсмена лидируют в рейтинге без поражений.
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