05 марта 2024

Криштиану Роналду пожелал удачи уральскому боксеру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский боксер будет биться за титул чемпиона мира
Уральский боксер будет биться за титул чемпиона мира Фото:

Уральский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов встретился с футболистом, капитаном саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду перед боем за титул чемпиона мира по версии WBA. Встреча стала частью экскурсионной программы по новому спортивному залу, который был построен в Саудовской Аравии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил, будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: “Нет, я только играю”», — передает пресс-служба слова боксера.

Ранее агентство сообщало, что 8 марта в Саудовской Аравии Магомед Курбанов сразится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана за титул чемпиона мира по версии WBA.  Оба спортсмена лидируют в рейтинге без поражений.

Уральский боксер встретился с легендарным футболистом
Уральский боксер встретился с легендарным футболистом
Фото:

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Уральский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов встретился с футболистом, капитаном саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду перед боем за титул чемпиона мира по версии WBA. Встреча стала частью экскурсионной программы по новому спортивному залу, который был построен в Саудовской Аравии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил, будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: “Нет, я только играю”», — передает пресс-служба слова боксера. Ранее агентство сообщало, что 8 марта в Саудовской Аравии Магомед Курбанов сразится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана за титул чемпиона мира по версии WBA.  Оба спортсмена лидируют в рейтинге без поражений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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