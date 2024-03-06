06 марта 2024

Бастрыкин поручил возбудить дело по ДТП, в котором пострадала челябинка с дочкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе и результатах расследования Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, произошедшем на улице Комарова в Челябинске, в котором пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о произошедшем. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел днем 6 марта. Автомобиль Kia при повороте на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ 2112». В результате столкновения отечественный автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди.

Пострадавшая челябинка с ребенком были доставлены в больницу. У матери были диагностированы переломы, у девочки — тупая травма живота.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, произошедшем на улице Комарова в Челябинске, в котором пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о произошедшем. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел днем 6 марта. Автомобиль Kia при повороте на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ 2112». В результате столкновения отечественный автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди. Пострадавшая челябинка с ребенком были доставлены в больницу. У матери были диагностированы переломы, у девочки — тупая травма живота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...