Бастрыкин поручил возбудить дело по ДТП, в котором пострадала челябинка с дочкой

07 марта 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе и результатах расследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, произошедшем на улице Комарова в Челябинске, в котором пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о произошедшем. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел днем 6 марта. Автомобиль Kia при повороте на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ 2112». В результате столкновения отечественный автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди. Пострадавшая челябинка с ребенком были доставлены в больницу. У матери были диагностированы переломы, у девочки — тупая травма живота.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, произошедшем на улице Комарова в Челябинске, в котором пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о произошедшем. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел днем 6 марта. Автомобиль Kia при повороте на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ 2112». В результате столкновения отечественный автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди. Пострадавшая челябинка с ребенком были доставлены в больницу. У матери были диагностированы переломы, у девочки — тупая травма живота.