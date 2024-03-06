Бастрыкин поручил возбудить дело по ДТП, в котором пострадала челябинка с дочкой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, произошедшем на улице Комарова в Челябинске, в котором пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о произошедшем. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Инцидент произошел днем 6 марта. Автомобиль Kia при повороте на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ 2112». В результате столкновения отечественный автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди.
Пострадавшая челябинка с ребенком были доставлены в больницу. У матери были диагностированы переломы, у девочки — тупая травма живота.
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