Где в Сургуте купить дешевые тюльпаны

В преддверии 8 Марта в сетевых маркетах Сургута (ХМАО) стали распродавать тюльпаны. Цветы в магазинах ритейлеров стоят дешевле, чем в специализированных лавках и салонах.
«Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 5 тюльпанов просят 249 рублей. В „Пятерочке“ такой же монобукет обойдется уже за 279 рублей, а в „Ленте“ — 299 рублей. Дороже всего за 5 тюльпанов заплатят покупатели „Перекрестка“ — 349 рублей», — сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».
В цветочных салонах города средняя стоимость тюльпанов за штуку составляет 180 рублей. В некоторых магазинах тюльпаны продают по 119 рублей при покупке от 11 штук сразу. Накануне праздника цены на букеты в регионе повысились на 20-25%.
А самый дорогой букет в Сургуте продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы.
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