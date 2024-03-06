Развлечения Интересное Где в Сургуте купить дешевые тюльпаны Дешевые тюльпаны в Сургуте продаются в супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка» 07 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 + Дешевые тюльпаны в Сургуте продаются в супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии 8 Марта в сетевых маркетах Сургута (ХМАО) стали распродавать тюльпаны. Цветы в магазинах ритейлеров стоят дешевле, чем в специализированных лавках и салонах. «Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 5 тюльпанов просят 249 рублей. В „Пятерочке“ такой же монобукет обойдется уже за 279 рублей, а в „Ленте“ — 299 рублей. Дороже всего за 5 тюльпанов заплатят покупатели „Перекрестка“ — 349 рублей», — сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». В цветочных салонах города средняя стоимость тюльпанов за штуку составляет 180 рублей. В некоторых магазинах тюльпаны продают по 119 рублей при покупке от 11 штук сразу. Накануне праздника цены на букеты в регионе повысились на 20-25%. А самый дорогой букет в Сургуте продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы. В преддверии 8 Марта в сетевых маркетах Сургута (ХМАО) стали распродавать тюльпаны. Цветы в магазинах ритейлеров стоят дешевле, чем в специализированных лавках и салонах. «Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 5 тюльпанов просят 249 рублей. В „Пятерочке“ такой же монобукет обойдется уже за 279 рублей, а в „Ленте“ — 299 рублей. Дороже всего за 5 тюльпанов заплатят покупатели „Перекрестка“ — 349 рублей», — сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». В цветочных салонах города средняя стоимость тюльпанов за штуку составляет 180 рублей. В некоторых магазинах тюльпаны продают по 119 рублей при покупке от 11 штук сразу. Накануне праздника цены на букеты в регионе повысились на 20-25%. А самый дорогой букет в Сургуте продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям