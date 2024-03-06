06 марта 2024

Где в Сургуте купить дешевые тюльпаны

Дешевые тюльпаны в Сургуте продаются в супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дешевые тюльпаны в Сургуте продаются в супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка» Фото:

В преддверии 8 Марта в сетевых маркетах Сургута (ХМАО) стали распродавать тюльпаны. Цветы в магазинах ритейлеров стоят дешевле, чем в специализированных лавках и салонах.

«Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 5 тюльпанов просят 249 рублей. В „Пятерочке“ такой же монобукет обойдется уже за 279 рублей, а в „Ленте“ — 299 рублей. Дороже всего за 5 тюльпанов заплатят покупатели „Перекрестка“ — 349 рублей», — сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В цветочных салонах города средняя стоимость тюльпанов за штуку составляет 180 рублей. В некоторых магазинах тюльпаны продают по 119 рублей при покупке от 11 штук сразу. Накануне праздника цены на букеты в регионе повысились на 20-25%.

А самый дорогой букет в Сургуте продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы.

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В преддверии 8 Марта в сетевых маркетах Сургута (ХМАО) стали распродавать тюльпаны. Цветы в магазинах ритейлеров стоят дешевле, чем в специализированных лавках и салонах. «Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 5 тюльпанов просят 249 рублей. В „Пятерочке“ такой же монобукет обойдется уже за 279 рублей, а в „Ленте“ — 299 рублей. Дороже всего за 5 тюльпанов заплатят покупатели „Перекрестка“ — 349 рублей», — сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». В цветочных салонах города средняя стоимость тюльпанов за штуку составляет 180 рублей. В некоторых магазинах тюльпаны продают по 119 рублей при покупке от 11 штук сразу. Накануне праздника цены на букеты в регионе повысились на 20-25%. А самый дорогой букет в Сургуте продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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