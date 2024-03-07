На автозаводе в Миассе снизили удельные затраты на брак

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Автозавод Урал. Челябинск, уралаз, автозавод урал
На автозаводе определились с показателями качества в 2024 году Фото:

На автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область) снизили затраты на брак, приходящиеся на единицу продукции. Как сообщили в пресс-службе предприятия, руководство установило цели в области качества на 2024 год.

«Одним из основополагающих документов являются цели в области качества автозавода на год. В удельных величинах в расчете на один автомобиль показатели по затратам на внутренний брак улучшены в сравнении с 2023 годом», — рассказали на автозаводе.

Директор по управлению качеством Людмила Степченко заметила, что улучшение произошло также по индикатору затрат в гарантии. Одновременно, учитывая рост объемов выпуска, в абсолютных величинах расходы на брак в 2024 году выросли.

Политика менеджмента качества на заводе базируется на семи принципах соответствующей системы качества. Руководство фокусируется на потребителе, стремится занять лидирующие позиции, усиливает взаимодействие рабочих и так далее. Стоимостные ориентиры формируются исходя из соответствия ориентирам.

В марте гендиректор Павел Яковлев озвучил планы по производству продукции. Согласно прозвучавшей информации, руководство намерено в сравнении с 2023 годом на 41% увеличить выпуск. К концу декабря выход с конвейера составит 19,4 тысячи автомобилей.

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На автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область) снизили затраты на брак, приходящиеся на единицу продукции. Как сообщили в пресс-службе предприятия, руководство установило цели в области качества на 2024 год. «Одним из основополагающих документов являются цели в области качества автозавода на год. В удельных величинах в расчете на один автомобиль показатели по затратам на внутренний брак улучшены в сравнении с 2023 годом», — рассказали на автозаводе. Директор по управлению качеством Людмила Степченко заметила, что улучшение произошло также по индикатору затрат в гарантии. Одновременно, учитывая рост объемов выпуска, в абсолютных величинах расходы на брак в 2024 году выросли. Политика менеджмента качества на заводе базируется на семи принципах соответствующей системы качества. Руководство фокусируется на потребителе, стремится занять лидирующие позиции, усиливает взаимодействие рабочих и так далее. Стоимостные ориентиры формируются исходя из соответствия ориентирам. В марте гендиректор Павел Яковлев озвучил планы по производству продукции. Согласно прозвучавшей информации, руководство намерено в сравнении с 2023 годом на 41% увеличить выпуск. К концу декабря выход с конвейера составит 19,4 тысячи автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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