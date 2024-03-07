Как живет екатеринбурженка, которой год назад на 8 Марта подарили билет на миллион

Екатеринбурженка, выигравшая год назад миллион, стала больше путешествовать

В нынешнем году супруги снова планируют съездить на отдых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургская пенсионерка Елена Уманова, которой год назад на 8 Марта супруг подарил лотерейный билет на миллион рублей, стала больше путешествовать. Муж победительницы Александр рассказал URA.RU, как крупный приз изменил их жизнь и каким случайным образом был куплен счастливый билет.

«Летом мы с женой съездили на побережье Черного моря. Если раньше мы себе могли позволили только недолгий отдых, то в этот раз пробыли на курорте 23 дня. Но отдыхали мы на свои накопления с пенсии, а выигрыш от лотереи положили на депозит. Скажем так: мы стали ощущать себя свободнее, стали смелее тратить свои деньги, зная, что у нас на счету есть средства», — объяснил Александр.

Он рассказал необычную историю приобретения счастливого билета. В тот день, накануне Международного женского дня, они с супругой купили в пункте «Столото» несколько билетов. Елена взяла их и обронила, а Александр собрал. Спустя полчаса, когда семья уже вернулась домой, им позвонила продавщица и сообщила, что пара билетов так и осталась незамеченной в лотерейном центре.

«Я за ними вернулся и, чтобы отблагодарить, купил еще конвертик с пятью билетами, который подарил потом жене на 8 Марта. Именно один билет из этого конвертика оказался счастливым», — вспомнил пенсионер.

Получая приз год назад, Елена Уманова рассказывала представителям «Столото», что уже 35 лет живет с мужем. Они любят прогулки, занимаются вместе зарядкой и практикуют лечебное голодание. Но больше всего пара любит путешествовать — именно на это они и планировали потратить часть выигранных средств.

Елена и ее муж и сейчас продолжают покупать билеты «Столото» Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»