Североуральские полицейские жестко задержали дебошира. Видео

08 марта 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

О дебошире, который оскорблял покупателей, полицейским сообщили очевидцы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) вечером 7 марта полицейские жестко задержали мужчину, который устроил дебош в местном магазине. Находясь в продуктовом, он грубо оскорбил одного из покупателей, заявив, что тот ему якобы должен. Из-за этого началась потасовка, сообщили очевидцы. Информацию об инциденте подтвердил URA.RU пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых. «7 марта в дежурную часть полиции Североуральска поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины, который бросается на прохожих в магазине на улице Ленина. По указанному адресу оперативно направили наряд патрульно-постовой службы. По прибытию на место стражи правопорядка установили гражданина, который вел себя агрессивно и отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. Было принято решение о его задержании, но он оказал сопротивление, ударил представителя МВД и порвал форменное обмундирование. К нарушителю применили специальные средства и физическую силу», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что дебоширом оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. Его привлекли к административной ответственности. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия. Собранные территориальным ОВД данные направлены в Следственный комитет России по региону. «СО по городу Североуральск СУ СК РФ по Свердловской области проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Североуральске (Свердловская область) вечером 7 марта полицейские жестко задержали мужчину, который устроил дебош в местном магазине. Находясь в продуктовом, он грубо оскорбил одного из покупателей, заявив, что тот ему якобы должен. Из-за этого началась потасовка, сообщили очевидцы. Информацию об инциденте подтвердил URA.RU пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых. «7 марта в дежурную часть полиции Североуральска поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины, который бросается на прохожих в магазине на улице Ленина. По указанному адресу оперативно направили наряд патрульно-постовой службы. По прибытию на место стражи правопорядка установили гражданина, который вел себя агрессивно и отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. Было принято решение о его задержании, но он оказал сопротивление, ударил представителя МВД и порвал форменное обмундирование. К нарушителю применили специальные средства и физическую силу», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что дебоширом оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. Его привлекли к административной ответственности. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия. Собранные территориальным ОВД данные направлены в Следственный комитет России по региону. «СО по городу Североуральск СУ СК РФ по Свердловской области проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СК.