Time: бойцов ВСУ могут начать «лечить» наркотиками для притупления страха смерти

10 марта 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

На Западе опасаются, что бойцы ВСУ будут повсеместно использовать наркотики для притупления чувства страха Фото: Министерство обороны Великобритании Эксперты из США опасаются, что Киев начет активно использовать психотропные вещества на солдатах для притупления страха смерти. Американские исследователи в области нейробиологии обсуждают использование наркотических средств в контексте военного времени. В качестве примера приводятся украинские солдаты, которые используют психотропные вещества для лечения посттравматического симптома. В Киеве еще с 2018 года, например, начали использовать кетамин, который является галлюциногенным препаратом. Также на Украине проходили исследования по использованию МДМА, который еще называют экстази. Об этом сообщает Time. «Среди американских экспертов существуют опасения по поводу использования галлюциногенов украинскими солдатами, особенно если они предназначены для повышения боеготовности или в окопах для уменьшения страха смерти», — передают авторы Tme, ссылаясь на заявления нейробиологов из США. Они отмечают, что МДМА и кетамин могут помочь для лечения ПТСР, однако этим нельзя злоупотреблять и относиться к этому легкомысленно. Исследователи говорят, что для многих бойцов ВСУ использование стимуляторов и галлюциногенов это вопрос жизни и смерти. «Для многих людей это не выбор между войной и мирной жизнью», — сказал Time председатель Украинской ассоциации психоделических исследований (УПРА) Олег Орлов. На Украине также практикуется и нелегальная кетаминовая терапия, что является незаконным. Все это приводит к проблемам и зависимости, отмечают эксперты. Украинские пленные солдаты отмечали, что перед боем командованием ВСУ выдавало своим подчиненным наркотические вещества. Он акцентировал внимание на том, что психотропные вещества притупляют чувство страха. По словам российских спецслужб, поставщиком для украинских бойцов таких веществ на фронт является организованная преступная группировка «Химпром». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперты из США опасаются, что Киев начет активно использовать психотропные вещества на солдатах для притупления страха смерти. Американские исследователи в области нейробиологии обсуждают использование наркотических средств в контексте военного времени. В качестве примера приводятся украинские солдаты, которые используют психотропные вещества для лечения посттравматического симптома. В Киеве еще с 2018 года, например, начали использовать кетамин, который является галлюциногенным препаратом. Также на Украине проходили исследования по использованию МДМА, который еще называют экстази. Об этом сообщает Time. «Среди американских экспертов существуют опасения по поводу использования галлюциногенов украинскими солдатами, особенно если они предназначены для повышения боеготовности или в окопах для уменьшения страха смерти», — передают авторы Tme, ссылаясь на заявления нейробиологов из США. Они отмечают, что МДМА и кетамин могут помочь для лечения ПТСР, однако этим нельзя злоупотреблять и относиться к этому легкомысленно. Исследователи говорят, что для многих бойцов ВСУ использование стимуляторов и галлюциногенов это вопрос жизни и смерти. «Для многих людей это не выбор между войной и мирной жизнью», — сказал Time председатель Украинской ассоциации психоделических исследований (УПРА) Олег Орлов. На Украине также практикуется и нелегальная кетаминовая терапия, что является незаконным. Все это приводит к проблемам и зависимости, отмечают эксперты. Украинские пленные солдаты отмечали, что перед боем командованием ВСУ выдавало своим подчиненным наркотические вещества. Он акцентировал внимание на том, что психотропные вещества притупляют чувство страха. По словам российских спецслужб, поставщиком для украинских бойцов таких веществ на фронт является организованная преступная группировка «Химпром».