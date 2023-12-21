Пленный боец ВСУ рассказал, где украинские солдаты берут наркотики

Пленный боец ВСУ: начальство выдавало наркотики перед боями

21 декабря 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Российские бойцы часто находят шприцы на телах военных ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцам ВСУ в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Владимир Штангрет. «Перед боем выдавали какие-то наркотические вещества <…> Начальство привозило их», — заявил Штангрет. Его слова передает РИА Новости. Пленный отметил, что наркотики притупляют страх, дают уверенность и мужество для участия в боевых действиях. По данным РИА Новости, на позициях ВСУ было обнаружено вещество, содержащее метамфетамин. Российский боец с позывным «Пас» сообщил, что при штурмах украинских позиций российские солдаты часто находят на телах военных ВСУ наркотические вещества и шприцы. Ранее российские спецслужбы сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» занимается передачей наркотических веществ в подразделения ВСУ, отмечает телеканал 360. По данным Bloomberg, десятки тысяч украинских военных и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану.

Бойцам ВСУ в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Владимир Штангрет. «Перед боем выдавали какие-то наркотические вещества <…> Начальство привозило их», — заявил Штангрет. Его слова передает РИА Новости. Пленный отметил, что наркотики притупляют страх, дают уверенность и мужество для участия в боевых действиях. По данным РИА Новости, на позициях ВСУ было обнаружено вещество, содержащее метамфетамин. Российский боец с позывным «Пас» сообщил, что при штурмах украинских позиций российские солдаты часто находят на телах военных ВСУ наркотические вещества и шприцы. Ранее российские спецслужбы сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» занимается передачей наркотических веществ в подразделения ВСУ, отмечает телеканал 360. По данным Bloomberg, десятки тысяч украинских военных и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану.