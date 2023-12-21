Бойцам ВСУ в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Владимир Штангрет.
«Перед боем выдавали какие-то наркотические вещества <…> Начальство привозило их», — заявил Штангрет. Его слова передает РИА Новости. Пленный отметил, что наркотики притупляют страх, дают уверенность и мужество для участия в боевых действиях.
По данным РИА Новости, на позициях ВСУ было обнаружено вещество, содержащее метамфетамин. Российский боец с позывным «Пас» сообщил, что при штурмах украинских позиций российские солдаты часто находят на телах военных ВСУ наркотические вещества и шприцы.
Ранее российские спецслужбы сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» занимается передачей наркотических веществ в подразделения ВСУ, отмечает телеканал 360. По данным Bloomberg, десятки тысяч украинских военных и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану.
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