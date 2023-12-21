Пленный боец ВСУ рассказал, где украинские солдаты берут наркотики

Пленный боец ВСУ: начальство выдавало наркотики перед боями
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Российские бойцы часто находят шприцы на телах военных ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцам ВСУ в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Владимир Штангрет.

«Перед боем выдавали какие-то наркотические вещества <…> Начальство привозило их», — заявил Штангрет. Его слова передает РИА Новости. Пленный отметил, что наркотики притупляют страх, дают уверенность и мужество для участия в боевых действиях.

По данным РИА Новости, на позициях ВСУ было обнаружено вещество, содержащее метамфетамин. Российский боец с позывным «Пас» сообщил, что при штурмах украинских позиций российские солдаты часто находят на телах военных ВСУ наркотические вещества и шприцы.

Ранее российские спецслужбы сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» занимается передачей наркотических веществ в подразделения ВСУ, отмечает телеканал 360. По данным Bloomberg, десятки тысяч украинских военных и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану.

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Бойцам ВСУ в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Владимир Штангрет. «Перед боем выдавали какие-то наркотические вещества <…> Начальство привозило их», — заявил Штангрет. Его слова передает РИА Новости. Пленный отметил, что наркотики притупляют страх, дают уверенность и мужество для участия в боевых действиях. По данным РИА Новости, на позициях ВСУ было обнаружено вещество, содержащее метамфетамин. Российский боец с позывным «Пас» сообщил, что при штурмах украинских позиций российские солдаты часто находят на телах военных ВСУ наркотические вещества и шприцы. Ранее российские спецслужбы сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» занимается передачей наркотических веществ в подразделения ВСУ, отмечает телеканал 360. По данным Bloomberg, десятки тысяч украинских военных и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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