10 марта 2024

Свердловчанам пришлось ехать стоя в «Ласточке» из-за морозных вагонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс "Ласточки". Екатеринбург, электропоезд ласточка, ржд
В двух вагонах «Ласточки» отключилось отопление (архивное фото) Фото:

В двух вагонах «Ласточки», следовавшей из Карпинска в Екатеринбург отключилось отопление, из-за чего пассажиров рейса перевели в другие вагоны, где им пришлось ехать несколько часов стоя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК).

«На рейсе №7080 сообщением Карпинск — Екатеринбург на одном из участков в пути следования по техническим причинам был нарушен температурный режим в вагонах номер два и два. Пассажирам была предоставлена возможность продолжить поездку в теплых вагонах, но из-за ограниченного количества свободных мест некоторые ехали часть пути стоя», — пояснили в СПК.

Компания перевозчика принесла извинения за причиненные неудобства. «По вопросу возврата части стоимости билета пассажиры могут обратиться в АО „Свердловская пригородная компания“» — подытожили в пресс-службе.

Похожая ситуация произошла в сентябре, когда десятки детей были вынуждены ехать на полу в поезде «Ласточка». Сотрудники компании продолжали продавать билеты, несмотря на отсутствие свободных сидячих мест.

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В двух вагонах «Ласточки», следовавшей из Карпинска в Екатеринбург отключилось отопление, из-за чего пассажиров рейса перевели в другие вагоны, где им пришлось ехать несколько часов стоя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК). «На рейсе №7080 сообщением Карпинск — Екатеринбург на одном из участков в пути следования по техническим причинам был нарушен температурный режим в вагонах номер два и два. Пассажирам была предоставлена возможность продолжить поездку в теплых вагонах, но из-за ограниченного количества свободных мест некоторые ехали часть пути стоя», — пояснили в СПК. Компания перевозчика принесла извинения за причиненные неудобства. «По вопросу возврата части стоимости билета пассажиры могут обратиться в АО „Свердловская пригородная компания“» — подытожили в пресс-службе. Похожая ситуация произошла в сентябре, когда десятки детей были вынуждены ехать на полу в поезде «Ласточка». Сотрудники компании продолжали продавать билеты, несмотря на отсутствие свободных сидячих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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