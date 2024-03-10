Свердловчанам пришлось ехать стоя в «Ласточке» из-за морозных вагонов

11 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

В двух вагонах «Ласточки» отключилось отопление (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В двух вагонах «Ласточки», следовавшей из Карпинска в Екатеринбург отключилось отопление, из-за чего пассажиров рейса перевели в другие вагоны, где им пришлось ехать несколько часов стоя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК). «На рейсе №7080 сообщением Карпинск — Екатеринбург на одном из участков в пути следования по техническим причинам был нарушен температурный режим в вагонах номер два и два. Пассажирам была предоставлена возможность продолжить поездку в теплых вагонах, но из-за ограниченного количества свободных мест некоторые ехали часть пути стоя», — пояснили в СПК. Компания перевозчика принесла извинения за причиненные неудобства. «По вопросу возврата части стоимости билета пассажиры могут обратиться в АО „Свердловская пригородная компания“» — подытожили в пресс-службе. Похожая ситуация произошла в сентябре, когда десятки детей были вынуждены ехать на полу в поезде «Ласточка». Сотрудники компании продолжали продавать билеты, несмотря на отсутствие свободных сидячих мест.

В двух вагонах «Ласточки», следовавшей из Карпинска в Екатеринбург отключилось отопление, из-за чего пассажиров рейса перевели в другие вагоны, где им пришлось ехать несколько часов стоя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК). «На рейсе №7080 сообщением Карпинск — Екатеринбург на одном из участков в пути следования по техническим причинам был нарушен температурный режим в вагонах номер два и два. Пассажирам была предоставлена возможность продолжить поездку в теплых вагонах, но из-за ограниченного количества свободных мест некоторые ехали часть пути стоя», — пояснили в СПК. Компания перевозчика принесла извинения за причиненные неудобства. «По вопросу возврата части стоимости билета пассажиры могут обратиться в АО „Свердловская пригородная компания“» — подытожили в пресс-службе. Похожая ситуация произошла в сентябре, когда десятки детей были вынуждены ехать на полу в поезде «Ласточка». Сотрудники компании продолжали продавать билеты, несмотря на отсутствие свободных сидячих мест.