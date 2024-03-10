ЗАГС раскрыл самые популярные имена детей в ХМАО с начала 2024 года. Скрин

В ХМАО самыми популярными именами в 2024 году стали Анна и Мухаммад

11 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

В ХМАО самыми популярными именами в 2024 году стали Анна и Мухаммад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) Среди имен новорожденных в ХМАО самыми популярными с начала 2024 года у девочек стала — Анна, а у мальчиков — Мухаммад. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС. «Мужские имена: Мухаммад (68), Михаил (52), Александр (39), Роман (39), Лев (36)», — так чаще всего называют югорчане новорожденных сыновей. Еще в конце февраля на региональный топ-5 претендовали имена Артем и Мирон.



Среди женских имен пока что лидирует Анна, так с начала 2024 года в ХМАО назвали 45 дочек. На втором месте — Ева (42). А имена София, Амина и Виктория разделили третье место в топе. Каждым из них родители назвали по 41 девочки.



По итогам 2023 года самым популярным мужским именем в ХМАО также стал Мухаммад, а женским — София. Такими именами назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно.



А самым необычным именем в 2024 году в ХМАО назвали новорожденного из Нижневартовска. Ребенок получил имя Владимир-Путин. В ХМАО самыми популярными именами в 2024 году стали Анна и Мухаммад Скриншот с онлайн-реестра ЗАГС

Среди имен новорожденных в ХМАО самыми популярными с начала 2024 года у девочек стала — Анна, а у мальчиков — Мухаммад. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС. «Мужские имена: Мухаммад (68), Михаил (52), Александр (39), Роман (39), Лев (36)», — так чаще всего называют югорчане новорожденных сыновей. Еще в конце февраля на региональный топ-5 претендовали имена Артем и Мирон. Среди женских имен пока что лидирует Анна, так с начала 2024 года в ХМАО назвали 45 дочек. На втором месте — Ева (42). А имена София, Амина и Виктория разделили третье место в топе. Каждым из них родители назвали по 41 девочки. По итогам 2023 года самым популярным мужским именем в ХМАО также стал Мухаммад, а женским — София. Такими именами назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно. А самым необычным именем в 2024 году в ХМАО назвали новорожденного из Нижневартовска. Ребенок получил имя Владимир-Путин.