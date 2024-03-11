МВД выбрало подрядчика для строительства в Перми нового отдела полиции

Конкурсная комиссия ГУ МВД по Пермскому краю определила подрядчика, который будет строить новое здание отдела полиции №5 в Орджоникидзевском районе краевой столицы. Победителем аукциона признано ООО «Парма», зарегистрированное в Кондратово.
«Протокол подведения итогов определения подрядчика. Победителем электронного аукциона признается участник закупки с идентификационным номером заявки – 7. Заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, с предложением о цене контракта на сумму 665,4 млн рублей», — сообщается в СБИС.
В аукционной документации уточняется, что на конкурс поступило две заявки. Максимальная цена контракта составляла 680 млн рублей. Новое здание отдела полиции планируют построить в Перми на улице Таганрогской, 3 и сдать в эксплуатацию к концу марта 2026 года. Сейчас городской отдел полиции №5 находится в здании на улице Генерала Доватора, 42.
По данным СБИС, ООО «Парма» зарегистрировано в 2015 году в Кондратово Пермского муниципального округа. Основной деятельностью предприятия является строительство жилых и нежилых зданий. В 2022 году выручка компании составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль – 190,2 млн рублей.
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