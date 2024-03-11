В Челябинске на Масленицу устроят гулянья

Главной площадкой праздника в Челябинске станет парк имени Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске подготовили перечень мероприятий, запланированных 16 марта в рамках празднования Масленицы. Об этом сообщили URA.RU в управлении культуры мэрии города.

«Народные гулянья развернутся в парке имени Гагарина. Начиная с 12:00 буквально каждый его уголок будет заполнен различными активностями и зрелищными представлениями, отражающими славянские культуру и традиции», — пояснили в ведомстве.

Концерт на главной сцене парка откроет выступление ансамбля цыганской песни, вслед за которым на нее выйдут другие коллективы, включая финалистов конкурса Центра культурно-информационной деятельности «Масленичная карусель». Здесь же пройдет награждение победителей конкурсов «Масленичная карусель» и «Масленичная красавица».

Традиционные масленичные куколки будут выставлены на центральной площадке парка. На ярмарке возле главного входа, которая откроется в 10:00, можно будет купить блины, выпечку, различные виды мяса, продукцию от местных производителей.

На площадке «Гулливер» запланирована концертная программа, два кукольных спектакля и игры для детей. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению пряников и масленичной куклы.

На площадке у Ротонды реконструкторы представят исторические сценки из времен царской России и языческих традиций предков, организуют игры для всех желающих. На всех аллеях парка деи и взрослые смогут поучаствовать в старорусских забавах: хороводах, заигрышах, коллективных играх «Перетягивание каната», «Петушиные бои», «Гигантские скакалки».

На площадке у колеса обозрения состоятся конкурсы и игры: кольцеброс и масленичный блин. Масленичный столб, по которому предстоит забираться за призами, будет достигать в высоту 10,5 метра.

Чучело Зимы сожгут на центральной площадке парка в 16:00. Перед этим выступит коллектив из Миасса «Вольница». Позднее власти обещают опубликовать более подробную о каждой из площадок.