Романа Порсина, который сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, ищут за пределами Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.
«Сыщики отрабатывают разные версии. Его разыскивают не только в Екатеринбурге и городах Свердловской области, но и за пределами региона», — пояснил собеседник агентства.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что продолжают мероприятия по поимке беглеца. «Действительно, отрабатываются все версии, также опрашиваются все очевидцы», — добавили в силовом ведомстве.
Порсина направили в медучреждение для прохождения экспертизы, чтобы в дальнейшем отправить под суд. Ему вменяют уклонение от административного надзора (ст. 314 УК РФ). Однако в начале марта он сбежал из больницы.
Ранее беглец был судим — за угон авто, кражу и разбойное нападение. В сумме он отсидел семь лет. Если вам известно местоположение Порсина, сообщите информацию в полицию по номеру +7 (343) 356-42-06 или 102.
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