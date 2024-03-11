11 марта 2024

Свердловчанина, сбежавшего из психбольницы, ищут в других регионах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, мвд, патруль, ппс, полиция
Полицейские прочесывают улицы в поисках беглеца (архивное фото) Фото:

Романа Порсина, который сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, ищут за пределами Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.

«Сыщики отрабатывают разные версии. Его разыскивают не только в Екатеринбурге и городах Свердловской области, но и за пределами региона», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что продолжают мероприятия по поимке беглеца. «Действительно, отрабатываются все версии, также опрашиваются все очевидцы», — добавили в силовом ведомстве.

Порсина направили в медучреждение для прохождения экспертизы, чтобы в дальнейшем отправить под суд. Ему вменяют уклонение от административного надзора (ст. 314 УК РФ). Однако в начале марта он сбежал из больницы.

Ранее беглец был судим — за угон авто, кражу и разбойное нападение. В сумме он отсидел семь лет. Если вам известно местоположение Порсина, сообщите информацию в полицию по номеру +7 (343) 356-42-06 или 102.

Романа Порсина ищут уже вторую неделю
Романа Порсина ищут уже вторую неделю
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Романа Порсина, который сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, ищут за пределами Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Сыщики отрабатывают разные версии. Его разыскивают не только в Екатеринбурге и городах Свердловской области, но и за пределами региона», — пояснил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что продолжают мероприятия по поимке беглеца. «Действительно, отрабатываются все версии, также опрашиваются все очевидцы», — добавили в силовом ведомстве. Порсина направили в медучреждение для прохождения экспертизы, чтобы в дальнейшем отправить под суд. Ему вменяют уклонение от административного надзора (ст. 314 УК РФ). Однако в начале марта он сбежал из больницы. Ранее беглец был судим — за угон авто, кражу и разбойное нападение. В сумме он отсидел семь лет. Если вам известно местоположение Порсина, сообщите информацию в полицию по номеру +7 (343) 356-42-06 или 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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