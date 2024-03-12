Вахтовиков из ХМАО зовут работать на завод боеприпасов за 200 тысяч рублей

Рабочим из ХМАО платят на заводе боеприпасов 200 тысяч рублей за вахту

Вахтовиков из ХМАО зовут работать на алтайский пороховой завод Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бийский олеумный завод, который выпускает взрывчатые вещества и боеприпасы, заманивает рабочих из ХМАО на заплату до 200 тысяч рублей за вахту. Кандидатам предъявляют лишь одно требование — опыт официальной работы от полугода.

«На Бийский олеумный завод нужны каменщики и бетонщики с опытом официального трудоустройства от 6 месяцев. Зарплата — от 200 тысяч рублей за 60-дневную вахту», — рассказал представитель компании, набирающей персонал.

В обязанности бетонщика входит вязка арматуры, заливка бетона, каменщикам предстоит выкладывать межкомнатные перегородки в помещениях. Работодатель оплачивает проезд и проживание в общежитии, предоставляет бесплатное трехразовое питание. На вахте рабочим предстоит трудиться по 11 часов в день.

В среднем представителям этой профессии работодатели предлагают зарплату 110 тысяч в месяц. Например, на Нижневартовской ГРЭС представителям этой профессии платят до 123 тысяч рублей за 30 дней. Строительная компания «ЯмалТЭКСтрой» из ЯНАО предлагает зарплату от 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет экипаж на установку для забивания свай, которая используется при строительстве. Предприятие готово платить опытным работникам от 380 тысяч рублей в месяц.