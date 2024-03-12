Вахтовиков из ХМАО зовут работать на завод боеприпасов за 200 тысяч рублей

Рабочим из ХМАО платят на заводе боеприпасов 200 тысяч рублей за вахту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Челябинск, промышленность, промышленное предприятие, завод, тяжелая промышленность
Вахтовиков из ХМАО зовут работать на алтайский пороховой завод Фото:

Бийский олеумный завод, который выпускает взрывчатые вещества и боеприпасы, заманивает рабочих из ХМАО на заплату до 200 тысяч рублей за вахту. Кандидатам предъявляют лишь одно требование — опыт официальной работы от полугода.

«На Бийский олеумный завод нужны каменщики и бетонщики с опытом официального трудоустройства от 6 месяцев. Зарплата — от 200 тысяч рублей за 60-дневную вахту», — рассказал представитель компании, набирающей персонал.

В обязанности бетонщика входит вязка арматуры, заливка бетона, каменщикам предстоит выкладывать межкомнатные перегородки в помещениях. Работодатель оплачивает проезд и проживание в общежитии, предоставляет бесплатное трехразовое питание. На вахте рабочим предстоит трудиться по 11 часов в день.

В среднем представителям этой профессии работодатели предлагают зарплату 110 тысяч в месяц. Например, на Нижневартовской ГРЭС представителям этой профессии платят до 123 тысяч рублей за 30 дней. Строительная компания «ЯмалТЭКСтрой» из ЯНАО предлагает зарплату от 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет экипаж на установку для забивания свай, которая используется при строительстве. Предприятие готово платить опытным работникам от 380 тысяч рублей в месяц.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бийский олеумный завод, который выпускает взрывчатые вещества и боеприпасы, заманивает рабочих из ХМАО на заплату до 200 тысяч рублей за вахту. Кандидатам предъявляют лишь одно требование — опыт официальной работы от полугода. «На Бийский олеумный завод нужны каменщики и бетонщики с опытом официального трудоустройства от 6 месяцев. Зарплата — от 200 тысяч рублей за 60-дневную вахту», — рассказал представитель компании, набирающей персонал. В обязанности бетонщика входит вязка арматуры, заливка бетона, каменщикам предстоит выкладывать межкомнатные перегородки в помещениях. Работодатель оплачивает проезд и проживание в общежитии, предоставляет бесплатное трехразовое питание. На вахте рабочим предстоит трудиться по 11 часов в день. В среднем представителям этой профессии работодатели предлагают зарплату 110 тысяч в месяц. Например, на Нижневартовской ГРЭС представителям этой профессии платят до 123 тысяч рублей за 30 дней. Строительная компания «ЯмалТЭКСтрой» из ЯНАО предлагает зарплату от 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет экипаж на установку для забивания свай, которая используется при строительстве. Предприятие готово платить опытным работникам от 380 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...