Сотрудники «Сима-ленда» вышли на митинг ЕР с Куйвашевым и другими VIP. Фото, видео

12 марта 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

В мероприятии участвовали несколько тысяч сотрудников компании Фото: Илья Московец © URA.RU Несколько тысяч сотрудников екатеринбургской компании «Сима-ленд» в свой выходной день приняли участие в патриотическом митинге, организованном партией «Единая Россия», хедлайнерами которого стали Евгений Куйвашев (был на мероприятии в статусе секретаря реготделения «Единой России») и другие представители высшего эшелона свердловской власти. Свидетелем события стал корреспондент URA.RU. Первым слово взял Куйвашев: «Сегодня искренне рад видеть столько энергичных, жизнерадостных и позитивно настроенных людей. Наша страна интенсивно развивается, следует курсам доукрепления технологического суверенитета. <…> В нашем регионе за последние годы создано и построено около 200 новых производств. Введено в эксплуатацию десятки новых школ, стабильная ситуация на рынке труда, появляются новые спортивные объекты. Мы многое делаем, чтобы жизнь в регионе была лучше. За последние десять лет в два раза увеличилось количество многодетных семей. Сегодня нам надо отстояться суверенное будущее нашей России, уверен, нам это под силу». Затем выступили члены партии «Единая Россия». «Друзья, мы с вами жители Среднего Урала, опорного края державы. Мы высоко ценим и талант, и мастерство. Уральцы — самостоятельные, каждый имеет свой стержень. Мы имеем твердую позицию, никогда не остаемся в стороне от важнейших событий. Мы хотим сохранить Россию сильной. Мы вместе, а значит мы сила», — сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Особенно тепло встретили Симановского, он подшутил: «Не замерзли? Я быстро прочитаю». И в своей действительно короткой речи подчеркнул роль бизнеса в развитии страны. «Мы никогда и никому не позволим вмешиваться в наши дела. Бизнес должен быть патриотичным. Иными словами, развиваться, инвестировать в страну и людей. Мы должны думать, в какой стране нам жить. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей», — заявил он. Также к площади у «Сима-ленда», где патриотические флешмобы проходят регулярно, приехали депутаты заксобрания Дмитрий Жуков и Алексей Коробейников, сенатор Виктор Шептий и руководитель реготделения «Молодой гвардии Единой России» Данил Тупица. Закончился митинг выступлением рэпера ST (Александр Степанов). В необычном формате — по ВКС. Фото предоставлено организаторами мероприятия Сначала люди прошли колонной до сцены Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU У сцены стояли столики с блинами, чаем и конфетами Фото: Илья Московец © URA.RU Евгений Куйвашев (по центру) был в окружении Андрея Симановского (слева) Фото: Илья Московец © URA.RU Виктор Шептий общался с участниками митинга Фото: Илья Московец © URA.RU Дмитрий Жуков Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты Алексей Коробейников и Елена Чечунова Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько тысяч сотрудников екатеринбургской компании «Сима-ленд» в свой выходной день приняли участие в патриотическом митинге, организованном партией «Единая Россия», хедлайнерами которого стали Евгений Куйвашев (был на мероприятии в статусе секретаря реготделения «Единой России») и другие представители высшего эшелона свердловской власти. Свидетелем события стал корреспондент URA.RU. Первым слово взял Куйвашев: «Сегодня искренне рад видеть столько энергичных, жизнерадостных и позитивно настроенных людей. Наша страна интенсивно развивается, следует курсам доукрепления технологического суверенитета. <…> В нашем регионе за последние годы создано и построено около 200 новых производств. Введено в эксплуатацию десятки новых школ, стабильная ситуация на рынке труда, появляются новые спортивные объекты. Мы многое делаем, чтобы жизнь в регионе была лучше. За последние десять лет в два раза увеличилось количество многодетных семей. Сегодня нам надо отстояться суверенное будущее нашей России, уверен, нам это под силу». Затем выступили члены партии «Единая Россия». «Друзья, мы с вами жители Среднего Урала, опорного края державы. Мы высоко ценим и талант, и мастерство. Уральцы — самостоятельные, каждый имеет свой стержень. Мы имеем твердую позицию, никогда не остаемся в стороне от важнейших событий. Мы хотим сохранить Россию сильной. Мы вместе, а значит мы сила», — сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Особенно тепло встретили Симановского, он подшутил: «Не замерзли? Я быстро прочитаю». И в своей действительно короткой речи подчеркнул роль бизнеса в развитии страны. «Мы никогда и никому не позволим вмешиваться в наши дела. Бизнес должен быть патриотичным. Иными словами, развиваться, инвестировать в страну и людей. Мы должны думать, в какой стране нам жить. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей», — заявил он. Также к площади у «Сима-ленда», где патриотические флешмобы проходят регулярно, приехали депутаты заксобрания Дмитрий Жуков и Алексей Коробейников, сенатор Виктор Шептий и руководитель реготделения «Молодой гвардии Единой России» Данил Тупица. Закончился митинг выступлением рэпера ST (Александр Степанов). В необычном формате — по ВКС.