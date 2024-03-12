Происшествия ДТП В Екатеринбурге полицейский автомобиль влетел в трамвай. Фото 13 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 + Авария произошла на улице Технической Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 13 марта на улице Технической машина патрульно-постовой службы врезалась в трамвай. Об этом рассказал очевидец ДТП. «На улице Технической автомобиль ППС врезался в трамвай», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». О пострадавших информация не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. В ведомстве уже организовали проверку. Фото: telegram-канал «Бандитский центр», https://t.me/c/1188054680/16590 В Екатеринбурге утром 13 марта на улице Технической машина патрульно-постовой службы врезалась в трамвай. Об этом рассказал очевидец ДТП. «На улице Технической автомобиль ППС врезался в трамвай», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». О пострадавших информация не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. В ведомстве уже организовали проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям