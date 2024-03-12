12 марта 2024

В Екатеринбурге полицейский автомобиль влетел в трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Авария произошла на улице Технической Фото:

В Екатеринбурге утром 13 марта на улице Технической машина патрульно-постовой службы врезалась в трамвай. Об этом рассказал очевидец ДТП.

«На улице Технической автомобиль ППС врезался в трамвай», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». О пострадавших информация не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. В ведомстве уже организовали проверку.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 13 марта на улице Технической машина патрульно-постовой службы врезалась в трамвай. Об этом рассказал очевидец ДТП. «На улице Технической автомобиль ППС врезался в трамвай», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». О пострадавших информация не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. В ведомстве уже организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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