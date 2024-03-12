Авария произошла на улице Технической
В Екатеринбурге утром 13 марта на улице Технической машина патрульно-постовой службы врезалась в трамвай. Об этом рассказал очевидец ДТП.
«На улице Технической автомобиль ППС врезался в трамвай», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». О пострадавших информация не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. В ведомстве уже организовали проверку.
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