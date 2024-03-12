12 марта 2024

Суд наказал замглаву уральского оборонного завода за нарушение пожарной безопасности

Суд оштрафовал замглаву МЗИКа на 20 тысяч за нарушение пожарной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Замгендиректора попытался обжаловать решение суда Фото:

Кировский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей замгендиректора Машиностроительного завода имени Калинина (МЗИК) за нарушение пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«В отношении замгендиректора по эксплуатации и реконструкции основных фондов и капитальному строительству МЗИКа был составлен протокол и вынесено постановление о назначении административного наказания по части первой статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Замгендиректора предприятия попытался обжаловать решение Кировского райсуда в Свердловском облсуде, попросив назначить ему административное наказание в виде предупреждения. В конце концов решение суда осталось без изменений.

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Кировский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей замгендиректора Машиностроительного завода имени Калинина (МЗИК) за нарушение пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «В отношении замгендиректора по эксплуатации и реконструкции основных фондов и капитальному строительству МЗИКа был составлен протокол и вынесено постановление о назначении административного наказания по части первой статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Замгендиректора предприятия попытался обжаловать решение Кировского райсуда в Свердловском облсуде, попросив назначить ему административное наказание в виде предупреждения. В конце концов решение суда осталось без изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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