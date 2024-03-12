Суд наказал замглаву уральского оборонного завода за нарушение пожарной безопасности

Кировский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей замгендиректора Машиностроительного завода имени Калинина (МЗИК) за нарушение пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
«В отношении замгендиректора по эксплуатации и реконструкции основных фондов и капитальному строительству МЗИКа был составлен протокол и вынесено постановление о назначении административного наказания по части первой статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Замгендиректора предприятия попытался обжаловать решение Кировского райсуда в Свердловском облсуде, попросив назначить ему административное наказание в виде предупреждения. В конце концов решение суда осталось без изменений.
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