Экспертиза раскрыла, из-за чего умерла свердловчанка после родов

Свердловчанка умерла после родов из-за кровоизлияния в головной мозг

13 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Перед смертью женщина принимала таблетку Фото: Георгий Бергал © URA.RU Причиной смерти 33-летней уроженки Нижнего Тагила после родов стало кровоизлияние в головной мозг. Об этом рассказал ее супруг, ссылаясь на вердикт экспертизы. «Экспертиза установила, что 33-летняя женщина умерла от кровоизлияния в головной мозг», — передает E1.RU слова мужчины. По его словам, в больнице у женщины заболела голова, после чего она приняла таблетку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию. Свердловчанка родила 28 января, а в ночь на 9 февраля внезапно умерла. В больнице отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны, отметив, что компетентные органы проведут экспертизу и дадут правовую оценку по происшествию. У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет.

Причиной смерти 33-летней уроженки Нижнего Тагила после родов стало кровоизлияние в головной мозг. Об этом рассказал ее супруг, ссылаясь на вердикт экспертизы. «Экспертиза установила, что 33-летняя женщина умерла от кровоизлияния в головной мозг», — передает E1.RU слова мужчины. По его словам, в больнице у женщины заболела голова, после чего она приняла таблетку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию. Свердловчанка родила 28 января, а в ночь на 9 февраля внезапно умерла. В больнице отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны, отметив, что компетентные органы проведут экспертизу и дадут правовую оценку по происшествию. У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет.