12 марта 2024

Экспертиза раскрыла, из-за чего умерла свердловчанка после родов

Свердловчанка умерла после родов из-за кровоизлияния в головной мозг
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед смертью женщина принимала таблетку Фото:

Причиной смерти 33-летней уроженки Нижнего Тагила после родов стало кровоизлияние в головной мозг. Об этом рассказал ее супруг, ссылаясь на вердикт экспертизы.

«Экспертиза установила, что 33-летняя женщина умерла от кровоизлияния в головной мозг», — передает E1.RU слова мужчины. По его словам, в больнице у женщины заболела голова, после чего она приняла таблетку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

Свердловчанка родила 28 января, а в ночь на 9 февраля внезапно умерла. В больнице отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны, отметив, что компетентные органы проведут экспертизу и дадут правовую оценку по происшествию. У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет.

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Причиной смерти 33-летней уроженки Нижнего Тагила после родов стало кровоизлияние в головной мозг. Об этом рассказал ее супруг, ссылаясь на вердикт экспертизы. «Экспертиза установила, что 33-летняя женщина умерла от кровоизлияния в головной мозг», — передает E1.RU слова мужчины. По его словам, в больнице у женщины заболела голова, после чего она приняла таблетку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию. Свердловчанка родила 28 января, а в ночь на 9 февраля внезапно умерла. В больнице отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны, отметив, что компетентные органы проведут экспертизу и дадут правовую оценку по происшествию. У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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