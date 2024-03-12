Экспертиза раскрыла, из-за чего умерла свердловчанка после родов

Причиной смерти 33-летней уроженки Нижнего Тагила после родов стало кровоизлияние в головной мозг. Об этом рассказал ее супруг, ссылаясь на вердикт экспертизы.
«Экспертиза установила, что 33-летняя женщина умерла от кровоизлияния в головной мозг», — передает E1.RU слова мужчины. По его словам, в больнице у женщины заболела голова, после чего она приняла таблетку.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
Свердловчанка родила 28 января, а в ночь на 9 февраля внезапно умерла. В больнице отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны, отметив, что компетентные органы проведут экспертизу и дадут правовую оценку по происшествию. У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет.
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