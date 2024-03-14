В Челябинске на празднование Масленицы перекроют движение. Карта

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Масленица в ЦПКиО. Курган, цпкио, масленица, народные гуляния, праздник
Подъезд к центральному входу парка Гагарина и Лыжной базе перекроют на время празднования Масленицы Фото:

В день празднования Масленицы в Челябинске, 16 марта, перекроют подъезд к территории парка Юрия Гагарина и въезд на лыжную базу. Варианты возможных парковок вблизи места проведения гуляний URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«По случаю празднования Масленицы 16 марта с утра будет ограничен подъезд к центральному входу парка Ю.А. Гагарина со стороны улицы Коммуны. Въезд с 5:00 до 18:00 будет закрыт на Лыжную базу», — уточнили в мэрии.

В числе альтернативных вариантов парковки территории у памятника Курчатову, Южно-Уральского госуниверситета и торгового комплекса «Родник». Оставить автомобили также возможно у ресторана «Шафран», Центрального стадиона и дворца спорта «Динамо.

Доступные варианты парковок на Масленицу обозначены голубым цветом
Доступные варианты парковок на Масленицу обозначены голубым цветом

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В день празднования Масленицы в Челябинске, 16 марта, перекроют подъезд к территории парка Юрия Гагарина и въезд на лыжную базу. Варианты возможных парковок вблизи места проведения гуляний URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «По случаю празднования Масленицы 16 марта с утра будет ограничен подъезд к центральному входу парка Ю.А. Гагарина со стороны улицы Коммуны. Въезд с 5:00 до 18:00 будет закрыт на Лыжную базу», — уточнили в мэрии. В числе альтернативных вариантов парковки территории у памятника Курчатову, Южно-Уральского госуниверситета и торгового комплекса «Родник». Оставить автомобили также возможно у ресторана «Шафран», Центрального стадиона и дворца спорта «Динамо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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