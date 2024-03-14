Подъезд к центральному входу парка Гагарина и Лыжной базе перекроют на время празднования Масленицы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В день празднования Масленицы в Челябинске, 16 марта, перекроют подъезд к территории парка Юрия Гагарина и въезд на лыжную базу. Варианты возможных парковок вблизи места проведения гуляний URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«По случаю празднования Масленицы 16 марта с утра будет ограничен подъезд к центральному входу парка Ю.А. Гагарина со стороны улицы Коммуны. Въезд с 5:00 до 18:00 будет закрыт на Лыжную базу», — уточнили в мэрии.

В числе альтернативных вариантов парковки территории у памятника Курчатову, Южно-Уральского госуниверситета и торгового комплекса «Родник». Оставить автомобили также возможно у ресторана «Шафран», Центрального стадиона и дворца спорта «Динамо.

Доступные варианты парковок на Масленицу обозначены голубым цветом Карта: пресс-служба мэрии Челябинска