МЧС экстренно обратилось к жителям Свердловской области

В Свердловской области 15—16 марта ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду

15 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Сообщить о ЧП можно по телефонам: 101 или 112 Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 15—16 марта ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По обновленным данным 15—16 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении. В ведомстве просят жителей региона оставаться бдительными, соблюдая меры безопасности. Спасатели также предупредили, что не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно по телефонам: 101 или 112. ГУ МЧС уже предупреждало свердловчан о сильных ветрах 15 марта. Тогда передавали о порывах ветра до 23 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 15—16 марта ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По обновленным данным 15—16 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении. В ведомстве просят жителей региона оставаться бдительными, соблюдая меры безопасности. Спасатели также предупредили, что не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно по телефонам: 101 или 112. ГУ МЧС уже предупреждало свердловчан о сильных ветрах 15 марта. Тогда передавали о порывах ветра до 23 метров в секунду.