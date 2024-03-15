МЧС экстренно обратилось к жителям Свердловской области

В Свердловской области 15—16 марта ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщить о ЧП можно по телефонам: 101 или 112 Фото:

В Свердловской области 15—16 марта ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По обновленным данным 15—16 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении. В ведомстве просят жителей региона оставаться бдительными, соблюдая меры безопасности.

Спасатели также предупредили, что не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно по телефонам: 101 или 112.

ГУ МЧС уже предупреждало свердловчан о сильных ветрах 15 марта. Тогда передавали о порывах ветра до 23 метров в секунду.

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В Свердловской области 15—16 марта ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По обновленным данным 15—16 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду», — сказано в сообщении. В ведомстве просят жителей региона оставаться бдительными, соблюдая меры безопасности. Спасатели также предупредили, что не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщить о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно по телефонам: 101 или 112. ГУ МЧС уже предупреждало свердловчан о сильных ветрах 15 марта. Тогда передавали о порывах ветра до 23 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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