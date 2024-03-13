13 марта 2024

МЧС выступили с экстренным обращением к свердловчанам

МЧС: порывы ветра в Свердловской области достигнут 23 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели попросили свердловчан быть бдительными Фото:

В Свердловской области 15 марта порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 15 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду», — сказано в сообщении. Спасатели просят жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщить по телефонам: 101 или 112. «В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки», — отметили сотрудники МЧС.

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В Свердловской области 15 марта порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 15 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду», — сказано в сообщении. Спасатели просят жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщить по телефонам: 101 или 112. «В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки», — отметили сотрудники МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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