МЧС выступили с экстренным обращением к свердловчанам

Спасатели попросили свердловчан быть бдительными
В Свердловской области 15 марта порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, 15 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду», — сказано в сообщении. Спасатели просят жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщить по телефонам: 101 или 112. «В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки», — отметили сотрудники МЧС.
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