В Екатеринбурге врачи отпустили домой малыша, на которого упала глыба льда

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Врачи продолжат наблюдать за состоянием мальчика Фото:

Врачи клинической больницы №9 обследовали и отпустили домой трехлетнего мальчика, на которого обрушилась глыба льда в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

«К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства», — сказано в сообщении. В больнице №9 с малышом провели полный комплекс диагностических мероприятий, включая компьютерную томографию.

Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия. За дело также взялись следователи СКР.

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Врачи клинической больницы №9 обследовали и отпустили домой трехлетнего мальчика, на которого обрушилась глыба льда в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минздрава. «К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства», — сказано в сообщении. В больнице №9 с малышом провели полный комплекс диагностических мероприятий, включая компьютерную томографию. Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия. За дело также взялись следователи СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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