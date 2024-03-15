Общество В Екатеринбурге врачи отпустили домой малыша, на которого упала глыба льда 15 марта 2024 в 19:44 Размер текста - 17 + Врачи продолжат наблюдать за состоянием мальчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи клинической больницы №9 обследовали и отпустили домой трехлетнего мальчика, на которого обрушилась глыба льда в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минздрава. «К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства», — сказано в сообщении. В больнице №9 с малышом провели полный комплекс диагностических мероприятий, включая компьютерную томографию. Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия. За дело также взялись следователи СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Врачи клинической больницы №9 обследовали и отпустили домой трехлетнего мальчика, на которого обрушилась глыба льда в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минздрава. «К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства», — сказано в сообщении. В больнице №9 с малышом провели полный комплекс диагностических мероприятий, включая компьютерную томографию. Мальчик играл возле дома №43 на Широкореченской, когда на него упала глыба льда. По предварительным данным, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В прокуратуре опубликовали видео происшествия. За дело также взялись следователи СКР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям