17 марта 2024

Электронное голосование в РФ оказалось способно заменить классическое

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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Сергей Перминов заявил, что перспектива использования ДЭГ будет только расширяться Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Корреляция итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России и предварительных итогов в очном формате говорит о том, что они сопоставимы в политической жизни России, а значит ДЭГ будет использоваться чаще. Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

«Нынешняя кампания стала большой проверкой и безопасности, и готовности избирателей пользоваться этими передовыми цифровыми сервисами. Нет сомнений в том, что в перспективе дистанционное электронное голосование будет только масштабироваться», — приводит слова Перминова telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Он подчеркнул, что проверка ДЭГ прошла успешно при строжайших критериях оценки. Перминов отметил, что в режиме онлайн также будет проходить и предварительное голосование «Единой России» в 2024 году, которое начнется в ближайшие дни.

На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента РФ была зафиксирована рекордная явка. В стране проголосовали более 73,33% избирателей. На данный момент опубликованы результаты обработки 50% бюллетеней. С 87,34% голосов лидирует самовыдвиженец Владимир Путин. О том, как прошли выборы президента России в 2024 году и как подводятся их итоги — в сюжете URA.RU.

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Корреляция итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России и предварительных итогов в очном формате говорит о том, что они сопоставимы в политической жизни России, а значит ДЭГ будет использоваться чаще. Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. «Нынешняя кампания стала большой проверкой и безопасности, и готовности избирателей пользоваться этими передовыми цифровыми сервисами. Нет сомнений в том, что в перспективе дистанционное электронное голосование будет только масштабироваться», — приводит слова Перминова telegram-канал «Единая Россия. Официально». Он подчеркнул, что проверка ДЭГ прошла успешно при строжайших критериях оценки. Перминов отметил, что в режиме онлайн также будет проходить и предварительное голосование «Единой России» в 2024 году, которое начнется в ближайшие дни. На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента РФ была зафиксирована рекордная явка. В стране проголосовали более 73,33% избирателей. На данный момент опубликованы результаты обработки 50% бюллетеней. С 87,34% голосов лидирует самовыдвиженец Владимир Путин. О том, как прошли выборы президента России в 2024 году и как подводятся их итоги — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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