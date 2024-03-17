Электронное голосование в РФ оказалось способно заменить классическое

18 марта 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Сергей Перминов заявил, что перспектива использования ДЭГ будет только расширяться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Корреляция итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России и предварительных итогов в очном формате говорит о том, что они сопоставимы в политической жизни России, а значит ДЭГ будет использоваться чаще. Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. «Нынешняя кампания стала большой проверкой и безопасности, и готовности избирателей пользоваться этими передовыми цифровыми сервисами. Нет сомнений в том, что в перспективе дистанционное электронное голосование будет только масштабироваться», — приводит слова Перминова telegram-канал «Единая Россия. Официально». Он подчеркнул, что проверка ДЭГ прошла успешно при строжайших критериях оценки. Перминов отметил, что в режиме онлайн также будет проходить и предварительное голосование «Единой России» в 2024 году, которое начнется в ближайшие дни. На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента РФ была зафиксирована рекордная явка. В стране проголосовали более 73,33% избирателей. На данный момент опубликованы результаты обработки 50% бюллетеней. С 87,34% голосов лидирует самовыдвиженец Владимир Путин. О том, как прошли выборы президента России в 2024 году и как подводятся их итоги — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корреляция итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России и предварительных итогов в очном формате говорит о том, что они сопоставимы в политической жизни России, а значит ДЭГ будет использоваться чаще. Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. «Нынешняя кампания стала большой проверкой и безопасности, и готовности избирателей пользоваться этими передовыми цифровыми сервисами. Нет сомнений в том, что в перспективе дистанционное электронное голосование будет только масштабироваться», — приводит слова Перминова telegram-канал «Единая Россия. Официально». Он подчеркнул, что проверка ДЭГ прошла успешно при строжайших критериях оценки. Перминов отметил, что в режиме онлайн также будет проходить и предварительное голосование «Единой России» в 2024 году, которое начнется в ближайшие дни. На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента РФ была зафиксирована рекордная явка. В стране проголосовали более 73,33% избирателей. На данный момент опубликованы результаты обработки 50% бюллетеней. С 87,34% голосов лидирует самовыдвиженец Владимир Путин. О том, как прошли выборы президента России в 2024 году и как подводятся их итоги — в сюжете URA.RU.