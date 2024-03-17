17 марта 2024

Опубликованы результаты обработки 50% голосов россиян на выборах. Инфографика

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Выборы 2024. Екатеринбург, выборы, избирательный участок, голосование вне помещения, переносная урна для голосования
После обработки 50% голосов лидирует Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

ЦИК РФ обработала 50% протоколов по итогам выборов президента страны. Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов, следует из данных ЦИК, которые были опубликованы в информационном центре комиссии.

У кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,11% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,01% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,11% голосов.

В заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) было отмечено, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Президентские выборы признаны состоявшимися.

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ЦИК РФ обработала 50% протоколов по итогам выборов президента страны. Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов, следует из данных ЦИК, которые были опубликованы в информационном центре комиссии. У кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,11% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,01% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,11% голосов. В заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) было отмечено, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Президентские выборы признаны состоявшимися.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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