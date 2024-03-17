ЦИК РФ обработала 50% протоколов по итогам выборов президента страны. Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов, следует из данных ЦИК, которые были опубликованы в информационном центре комиссии.
У кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,11% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,01% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,11% голосов.
В заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) было отмечено, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Президентские выборы признаны состоявшимися.
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