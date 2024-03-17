Политика Выборы Опубликованы результаты обработки 50% голосов россиян на выборах. Инфографика 18 марта 2024 в 00:45 Размер текста - 17 + После обработки 50% голосов лидирует Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК РФ обработала 50% протоколов по итогам выборов президента страны. Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов, следует из данных ЦИК, которые были опубликованы в информационном центре комиссии. У кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,11% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,01% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,11% голосов. В заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) было отмечено, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Президентские выборы признаны состоявшимися. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ЦИК РФ обработала 50% протоколов по итогам выборов президента страны. Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов, следует из данных ЦИК, которые были опубликованы в информационном центре комиссии. У кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,11% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,01% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,11% голосов. В заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) было отмечено, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Президентские выборы признаны состоявшимися. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям