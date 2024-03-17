17 марта 2024

На выборах президента РФ отметили беспрецедентную явку

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Подсчет бюллетеней на избирательном учатске в гимназии № 104. Екатеринбург, коиб, подсчет бюллетеней, выборы 2024
Избиратели чувствуют свою ответственность за будущее страны Фото:

На прошедших в России с 15 по 17 марта выборах президента зафиксирована рекордная явка. По данным на 20:24 мск в стране проголосовали более 73,33% избирателей. Такие показатели связаны с ответственностью граждан за будущее страны и доступностью голосования, в том числе с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), отмечают эксперты.

«Это первые федеральные выборы, проходящие во время СВО, и это выборы нашего Президента — Верховного главнокомандующего… Избиратели чувствуют свою ответственность за наше будущее, и активно выражают свою гражданскую позицию, что свидетельствует о высоком уровне политической культуры россиян», — отмечает политолог Никита Ляховецкий.

В 29 регионах России проголосовать можно было дистанционно. Для молодежи, выросшей с «гаджетом в руках», участие в ДЭГ стало естественным и самоочевидным, добавляет эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков. Сами выборы проходили три дня — пятницу, субботу и воскресенье, а не один день, как было раньше, отмечает эксперт.

Еще одним фактором усиления электоральной мотивации стало сближение федеральной повестки и личных ценностей избирателя. Семейные ценности, согласно опросам, занимают первое место в иерархии приоритетов россиян. Четко выраженная позиция государства, направленная на защиту этих ценностей, способствовала стиранию границ между «политическим» и «личным», добавил Рудаков.

В России завершились трехдневные выборы президента. Избирателям предстояло выбрать, кто из четырех кандидатов займет место президента страны. Среди них: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU подробно рассказывало, как прошли выборы в 2024 году.

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На прошедших в России с 15 по 17 марта выборах президента зафиксирована рекордная явка. По данным на 20:24 мск в стране проголосовали более 73,33% избирателей. Такие показатели связаны с ответственностью граждан за будущее страны и доступностью голосования, в том числе с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), отмечают эксперты. «Это первые федеральные выборы, проходящие во время СВО, и это выборы нашего Президента — Верховного главнокомандующего… Избиратели чувствуют свою ответственность за наше будущее, и активно выражают свою гражданскую позицию, что свидетельствует о высоком уровне политической культуры россиян», — отмечает политолог Никита Ляховецкий. В 29 регионах России проголосовать можно было дистанционно. Для молодежи, выросшей с «гаджетом в руках», участие в ДЭГ стало естественным и самоочевидным, добавляет эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков. Сами выборы проходили три дня — пятницу, субботу и воскресенье, а не один день, как было раньше, отмечает эксперт. Еще одним фактором усиления электоральной мотивации стало сближение федеральной повестки и личных ценностей избирателя. Семейные ценности, согласно опросам, занимают первое место в иерархии приоритетов россиян. Четко выраженная позиция государства, направленная на защиту этих ценностей, способствовала стиранию границ между «политическим» и «личным», добавил Рудаков. В России завершились трехдневные выборы президента. Избирателям предстояло выбрать, кто из четырех кандидатов займет место президента страны. Среди них: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU подробно рассказывало, как прошли выборы в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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