Путин набирает больше 80% голосов в Свердловской области

Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области, по предварительным данным, 82,09% голосов. Явка с учетом дистанционного электронного голосования в регионе составила 71,05%, рассказал URA.RU осведомленный источник.
Агентство обратилось за комментарием в облизбирком, там пообещали озвучить окончательные цифры днем 18 марта. По состоянию 21:18 московского времени Путин набирал 77,7% голосов. По данным агентства, чтобы результат региона администрацией президента РФ был признан удовлетворительным, необходимо было показать 70-процентную явку. С этой задачей область справилась. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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