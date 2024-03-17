17 марта 2024

Путин набирает больше 80% голосов в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2024. Екатеринбург, избирательные урны, избирательная кабинка, уик, голосование, выборы 2024, избиратель
Выборы длились три дня Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области, по предварительным данным, 82,09% голосов. Явка с учетом дистанционного электронного голосования в регионе составила 71,05%, рассказал URA.RU осведомленный источник.

Агентство обратилось за комментарием в облизбирком, там пообещали озвучить окончательные цифры днем 18 марта. По состоянию 21:18 московского времени Путин набирал 77,7% голосов. По данным агентства, чтобы результат региона администрацией президента РФ был признан удовлетворительным, необходимо было показать 70-процентную явку. С этой задачей область справилась. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

А так выглядит информация на сайте избиркома на 22:55 по московскому времени
А так выглядит информация на сайте избиркома на 22:55 по московскому времени

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области, по предварительным данным, 82,09% голосов. Явка с учетом дистанционного электронного голосования в регионе составила 71,05%, рассказал URA.RU осведомленный источник. Агентство обратилось за комментарием в облизбирком, там пообещали озвучить окончательные цифры днем 18 марта. По состоянию 21:18 московского времени Путин набирал 77,7% голосов. По данным агентства, чтобы результат региона администрацией президента РФ был признан удовлетворительным, необходимо было показать 70-процентную явку. С этой задачей область справилась. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...