Путин набирает больше 80% голосов в Свердловской области

Выборы длились три дня Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области, по предварительным данным, 82,09% голосов. Явка с учетом дистанционного электронного голосования в регионе составила 71,05%, рассказал URA.RU осведомленный источник.

Агентство обратилось за комментарием в облизбирком, там пообещали озвучить окончательные цифры днем 18 марта. По состоянию 21:18 московского времени Путин набирал 77,7% голосов. По данным агентства, чтобы результат региона администрацией президента РФ был признан удовлетворительным, необходимо было показать 70-процентную явку. С этой задачей область справилась. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

А так выглядит информация на сайте избиркома на 22:55 по московскому времени Скрин: сайт ЦИК РФ, www.vybory.izbirkom.ru