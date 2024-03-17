17 марта 2024

Пермский избирком подвел предварительные итоги выборов президента

За Владимира Путина проголосовало 84,65% пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная агитация. Пермь , предвыборная агитация
Обработано 99% бюллетеней Фото:

В Пермском крае обработано 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, Владимир Путин набрал 84,65%.

«Согласно предварительным итогам голосования в Пермском крае, лидирует Путин Владимир Владимирович (84,65%). На втором месте — Харитонов Николай Михайлович (4,96%), на третьем месте — Слуцкий Леонид Эдуардович (4,79%), на четвертом месте — Даванков Владислав Андреевич (4,53%)», — подсчитали в комиссии.

На выборах президента 15—17 марта работали 1 786 УИК. Везде было организовано видеонаблюдение. Также за соблюдением законодательства на выборах следили 10 065 наблюдателей.

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В Пермском крае обработано 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, Владимир Путин набрал 84,65%. «Согласно предварительным итогам голосования в Пермском крае, лидирует Путин Владимир Владимирович (84,65%). На втором месте — Харитонов Николай Михайлович (4,96%), на третьем месте — Слуцкий Леонид Эдуардович (4,79%), на четвертом месте — Даванков Владислав Андреевич (4,53%)», — подсчитали в комиссии. На выборах президента 15—17 марта работали 1 786 УИК. Везде было организовано видеонаблюдение. Также за соблюдением законодательства на выборах следили 10 065 наблюдателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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