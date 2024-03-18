Устроившая салют на избирательном участке челябинка отделалась штрафом

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Пенсионерку признали виновной по статье 5.69 КоАП РФ Фото:
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Устроившая салют на избирательном участке в Челябинске пенсионерка отделалась штрафом в несколько тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

«Мировой судья постановил признать пенсионерку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.69 КоАП РФ („Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании“). Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в здании Челябинского филиала РАНХиГС на улице Комарова 15 марта — в первый день выборов президент РФ. Пенсионерка после голосования активировала блок салютов, который находился у нее в сумке. На участке начался фейерверк.

По данным агентства, на допросе пенсионерка пояснила, что ей позвонили неизвестные и попросили посодействовать в выявлении агентов вражеской разведки на избирательном участке. От действий женщины никто не пострадал. Но работа избирательного участка была приостановлена.

Изначально речь шла о попытке взорвать петарду на участке. К месту были стянуты экстренные службы.

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Устроившая салют на избирательном участке в Челябинске пенсионерка отделалась штрафом в несколько тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Мировой судья постановил признать пенсионерку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.69 КоАП РФ („Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании“). Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в здании Челябинского филиала РАНХиГС на улице Комарова 15 марта — в первый день выборов президент РФ. Пенсионерка после голосования активировала блок салютов, который находился у нее в сумке. На участке начался фейерверк. По данным агентства, на допросе пенсионерка пояснила, что ей позвонили неизвестные и попросили посодействовать в выявлении агентов вражеской разведки на избирательном участке. От действий женщины никто не пострадал. Но работа избирательного участка была приостановлена. Изначально речь шла о попытке взорвать петарду на участке. К месту были стянуты экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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