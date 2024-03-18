Студентку, стоявшую на коленях в свердловском техникуме, увезли в больницу

Студентку техникума Каменска-Уральского, которую педагог-полицейский Иван Корсак ставил на колени в угол, на скорой увезли в больницу. Об этом URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков.
«Девушка попала в детскую городскую больницу №7 с болями в коленях. Ее родители связывают ситуацию с наказанием, которому дочь подверг преподаватель», — пояснил Барсуков.
Мама студентки ранее рассказывала, что у ее дочери с детства артрит, ей нельзя стоять на коленях. Знал о диагнозе и Корсак — ему о болезни говорила девушка. Это не остановило его за провинность поставить студентку на колени в угол. Среди наказаний, которые он практиковал в техникуме, были также угрозы ремнем и отжимания.
В данный момент полиция и следственный комитет разбираются в ситуации. Из учебного заведения педагог уволен. Там он трудился по совместительству: основное его место работы — дежурная часть каменск-уральской полиции.
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