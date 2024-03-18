18 марта 2024

В Златоусте уволили воспитателя, ударившую сожителя ножом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Женщина совершила преступление против жизни и здоровья Фото:

В Златоусте Челябинской области по требованию областной прокуратуры уволена воспитатель детского сада, которая ранее ударила своего сожителя ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В сентябре 2022 года в детский сад помощником воспитателя принята 33-летняя местная жительница, которая привлекалась к головной ответственности по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью своему сожителю с применением ножа. Принято решение о расторжении трудового договора с указанным сотрудником, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что уголовное дело прекращено судом в январе 2022 года в связи с примирением сторон, однако это не является реабилитирующим основанием. Согласно статье 331 ТК РФ она не может работать педагогом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте Челябинской области по требованию областной прокуратуры уволена воспитатель детского сада, которая ранее ударила своего сожителя ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В сентябре 2022 года в детский сад помощником воспитателя принята 33-летняя местная жительница, которая привлекалась к головной ответственности по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью своему сожителю с применением ножа. Принято решение о расторжении трудового договора с указанным сотрудником, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что уголовное дело прекращено судом в январе 2022 года в связи с примирением сторон, однако это не является реабилитирующим основанием. Согласно статье 331 ТК РФ она не может работать педагогом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...