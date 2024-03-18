В Златоусте уволили воспитателя, ударившую сожителя ножом

В Златоусте Челябинской области по требованию областной прокуратуры уволена воспитатель детского сада, которая ранее ударила своего сожителя ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В сентябре 2022 года в детский сад помощником воспитателя принята 33-летняя местная жительница, которая привлекалась к головной ответственности по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью своему сожителю с применением ножа. Принято решение о расторжении трудового договора с указанным сотрудником, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что уголовное дело прекращено судом в январе 2022 года в связи с примирением сторон, однако это не является реабилитирующим основанием. Согласно статье 331 ТК РФ она не может работать педагогом.
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