В Златоусте уволили воспитателя, ударившую сожителя ножом

19 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Женщина совершила преступление против жизни и здоровья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Златоусте Челябинской области по требованию областной прокуратуры уволена воспитатель детского сада, которая ранее ударила своего сожителя ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В сентябре 2022 года в детский сад помощником воспитателя принята 33-летняя местная жительница, которая привлекалась к головной ответственности по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью своему сожителю с применением ножа. Принято решение о расторжении трудового договора с указанным сотрудником, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что уголовное дело прекращено судом в январе 2022 года в связи с примирением сторон, однако это не является реабилитирующим основанием. Согласно статье 331 ТК РФ она не может работать педагогом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области по требованию областной прокуратуры уволена воспитатель детского сада, которая ранее ударила своего сожителя ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В сентябре 2022 года в детский сад помощником воспитателя принята 33-летняя местная жительница, которая привлекалась к головной ответственности по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью своему сожителю с применением ножа. Принято решение о расторжении трудового договора с указанным сотрудником, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что уголовное дело прекращено судом в январе 2022 года в связи с примирением сторон, однако это не является реабилитирующим основанием. Согласно статье 331 ТК РФ она не может работать педагогом.