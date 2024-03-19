Дом, с которого на челябинца упала льдина, обслуживает фирма депутата Шафигулина. Видео

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Заседание Гордумы. Челябинск, шафигулин аркадий
Фирма депутата гордумы Рафаила Шафигулина обслуживает дом, с которого упал лед Фото:

В Челябинске стартовала прокурорская проверка по факту падения глыбы льда с крыши дома, который обслуживает управляющая компания депутата гордумы Челябинска Рафаила (Аркадия) Шафигулина. Обрушение наледи привело к травмированию мужчины, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Ленинского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ об обрушении наледи с кровли многоквартирного дома на стоящего у подъезда мужчину. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования в отношении управляющей организации ООО УК „Южуралстройсервис“», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На место инцидента выехали представители прокуратуры, администрации района и управляющей компании. Эксперты оценят исполнение требований жилищного законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Челябинска потребовала признать незаконными и снести несколько построек, включая автомойку, принадлежащие компании депутата гордумы Рафаила (Аркадия) Шафигулина. В документах Арбитражного суда региона указаны два гаража и здание автомойки, расположенные на улице Новороссийской.

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В Челябинске стартовала прокурорская проверка по факту падения глыбы льда с крыши дома, который обслуживает управляющая компания депутата гордумы Челябинска Рафаила (Аркадия) Шафигулина. Обрушение наледи привело к травмированию мужчины, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Ленинского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ об обрушении наледи с кровли многоквартирного дома на стоящего у подъезда мужчину. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования в отношении управляющей организации ООО УК „Южуралстройсервис“», — уточнили в пресс-службе ведомства. На место инцидента выехали представители прокуратуры, администрации района и управляющей компании. Эксперты оценят исполнение требований жилищного законодательства. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Челябинска потребовала признать незаконными и снести несколько построек, включая автомойку, принадлежащие компании депутата гордумы Рафаила (Аркадия) Шафигулина. В документах Арбитражного суда региона указаны два гаража и здание автомойки, расположенные на улице Новороссийской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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