Фирма депутата гордумы Рафаила Шафигулина обслуживает дом, с которого упал лед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стартовала прокурорская проверка по факту падения глыбы льда с крыши дома, который обслуживает управляющая компания депутата гордумы Челябинска Рафаила (Аркадия) Шафигулина. Обрушение наледи привело к травмированию мужчины, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Ленинского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ об обрушении наледи с кровли многоквартирного дома на стоящего у подъезда мужчину. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования в отношении управляющей организации ООО УК „Южуралстройсервис“», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На место инцидента выехали представители прокуратуры, администрации района и управляющей компании. Эксперты оценят исполнение требований жилищного законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Челябинска потребовала признать незаконными и снести несколько построек, включая автомойку, принадлежащие компании депутата гордумы Рафаила (Аркадия) Шафигулина. В документах Арбитражного суда региона указаны два гаража и здание автомойки, расположенные на улице Новороссийской.