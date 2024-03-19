Соседи предположили, из-за чего начался пожар в доме, где сгорели свердловчанка с тремя детьми

Пожар в доме в поселке Ис, где погибла семья, мог начаться из-за сигареты

19 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Пожар в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибла семья, мог начаться из-за непотушенной сигареты. Так считают некоторые местные жители. Ранее силовики заявляли, что вероятным очагом мог стать холодильник, у которого был неисправен кабель. «Сейчас в поселке обсуждают две возможные причины пожара. Первая — сигарета, что маловероятно. Вторая — проводка», — рассказала URA.RU одна из жительниц. Дом загорелся ночью 19 марта. В пожаре погибла 41-летняя Алена Ц. и трое ее малолетних детей (Виктория, Антон и Андрей). Из здания смогли спастись шестеро человек, в том числе молодая мама (старшая дочь погибшей), которая вытащила своего грудничка. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Дознаватели устанавливают точные причины пожара. Потерпевшим власти выделят временное жилье.