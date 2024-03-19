Соседи предположили, из-за чего начался пожар в доме, где сгорели свердловчанка с тремя детьми

Пожар в доме в поселке Ис, где погибла семья, мог начаться из-за сигареты
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Точную причину пожара устанавливают дознаватели (архивное фото) Фото:

Пожар в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибла семья, мог начаться из-за непотушенной сигареты. Так считают некоторые местные жители. Ранее силовики заявляли, что вероятным очагом мог стать холодильник, у которого был неисправен кабель.

«Сейчас в поселке обсуждают две возможные причины пожара. Первая — сигарета, что маловероятно. Вторая — проводка», — рассказала URA.RU одна из жительниц.

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Кто погиб в страшном пожаре в доме в свердловском поселке. Фото

Дом загорелся ночью 19 марта. В пожаре погибла 41-летняя Алена Ц. и трое ее малолетних детей (Виктория, Антон и Андрей). Из здания смогли спастись шестеро человек, в том числе молодая мама (старшая дочь погибшей), которая вытащила своего грудничка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Дознаватели устанавливают точные причины пожара. Потерпевшим власти выделят временное жилье.

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Пожар в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибла семья, мог начаться из-за непотушенной сигареты. Так считают некоторые местные жители. Ранее силовики заявляли, что вероятным очагом мог стать холодильник, у которого был неисправен кабель. «Сейчас в поселке обсуждают две возможные причины пожара. Первая — сигарета, что маловероятно. Вторая — проводка», — рассказала URA.RU одна из жительниц. Дом загорелся ночью 19 марта. В пожаре погибла 41-летняя Алена Ц. и трое ее малолетних детей (Виктория, Антон и Андрей). Из здания смогли спастись шестеро человек, в том числе молодая мама (старшая дочь погибшей), которая вытащила своего грудничка. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Дознаватели устанавливают точные причины пожара. Потерпевшим власти выделят временное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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