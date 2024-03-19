На трассе в Свердловской области легковушка на буксире попала в ДТП

В ДТП никто не пострадал (архивное фото)
На Серовском тракте (Свердловская область) 19 марта произошло ДТП. Там легковушка на буксире вылетела с дороги, не пропустив внедорожник. Свидетелями ДТП стали журналисты E1.RU.
«Виновник ехал из Краснотурьинска. Оттуда он забрал машину друга после ДТП. Легковушка с буксиром выехала на встречку в тот момент, когда обгон совершал внедорожник, автомобилист попытался вернуться и потерял контроль над машиной. В результате он вылетел с дороги», — сказано в тексте.
Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Виновник аварии считает, что это внедорожник его не пропустил.
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