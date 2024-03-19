19 марта 2024

На трассе в Свердловской области легковушка на буксире попала в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП никто не пострадал (архивное фото) Фото:

На Серовском тракте (Свердловская область) 19 марта произошло ДТП. Там легковушка на буксире вылетела с дороги, не пропустив внедорожник. Свидетелями ДТП стали журналисты E1.RU.

«Виновник ехал из Краснотурьинска. Оттуда он забрал машину друга после ДТП. Легковушка с буксиром выехала на встречку в тот момент, когда обгон совершал внедорожник, автомобилист попытался вернуться и потерял контроль над машиной. В результате он вылетел с дороги», — сказано в тексте.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Виновник аварии считает, что это внедорожник его не пропустил.

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На Серовском тракте (Свердловская область) 19 марта произошло ДТП. Там легковушка на буксире вылетела с дороги, не пропустив внедорожник. Свидетелями ДТП стали журналисты E1.RU. «Виновник ехал из Краснотурьинска. Оттуда он забрал машину друга после ДТП. Легковушка с буксиром выехала на встречку в тот момент, когда обгон совершал внедорожник, автомобилист попытался вернуться и потерял контроль над машиной. В результате он вылетел с дороги», — сказано в тексте. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Виновник аварии считает, что это внедорожник его не пропустил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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