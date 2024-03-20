Инспектору контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Розбике Избасхановой 20 марта вручили смартфон, выигранный в викторине «Всей семьей — за Челябинск». Женщина поблагодарила губернатора Алексея Текслера за организацию президентских выборов, передает корреспондент URA.RU.
«Если бы не выборы, я бы не участвовала в викторине. Хочу поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича за то, что он дал возможность участвовать в выборах и за это еще и получить приз», — отметила Избасханова.
Женщина призналась, что выиграла впервые в жизни. Телефон Избасхановой вручили в одном из сетевых магазинов техники.
Всего в Челябинске разыграли порядка 313 призов. В числе подарков викторины было три квартиры, десять автомобилей и 300 ценных призов, в числе которых бытовая техника, ноутбуки и смартфоны.
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