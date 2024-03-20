Инспектору челябинской КСП вручили смартфон, выигранный в викторине. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из смартфонов выиграла инспектор КСП Челябинской области
Один из смартфонов выиграла инспектор КСП Челябинской области Фото:

Инспектору контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Розбике Избасхановой 20 марта вручили смартфон, выигранный в викторине «Всей семьей — за Челябинск». Женщина поблагодарила губернатора Алексея Текслера за организацию президентских выборов, передает корреспондент URA.RU.

«Если бы не выборы, я бы не участвовала в викторине. Хочу поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича за то, что он дал возможность участвовать в выборах и за это еще и получить приз», — отметила Избасханова.

Женщина призналась, что выиграла впервые в жизни. Телефон Избасхановой вручили в одном из сетевых магазинов техники.

Всего в Челябинске разыграли порядка 313 призов. В числе подарков викторины было три квартиры, десять автомобилей и 300 ценных призов, в числе которых бытовая техника, ноутбуки и смартфоны.

Разыгранный смартфон передали победительнице в одной из точек магазина техники
Разыгранный смартфон передали победительнице в одной из точек магазина техники
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Инспектору контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Розбике Избасхановой 20 марта вручили смартфон, выигранный в викторине «Всей семьей — за Челябинск». Женщина поблагодарила губернатора Алексея Текслера за организацию президентских выборов, передает корреспондент URA.RU. «Если бы не выборы, я бы не участвовала в викторине. Хочу поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича за то, что он дал возможность участвовать в выборах и за это еще и получить приз», — отметила Избасханова. Женщина призналась, что выиграла впервые в жизни. Телефон Избасхановой вручили в одном из сетевых магазинов техники. Всего в Челябинске разыграли порядка 313 призов. В числе подарков викторины было три квартиры, десять автомобилей и 300 ценных призов, в числе которых бытовая техника, ноутбуки и смартфоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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