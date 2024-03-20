Инспектору челябинской КСП вручили смартфон, выигранный в викторине. Фото, видео

20 марта 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Один из смартфонов выиграла инспектор КСП Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инспектору контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Розбике Избасхановой 20 марта вручили смартфон, выигранный в викторине «Всей семьей — за Челябинск». Женщина поблагодарила губернатора Алексея Текслера за организацию президентских выборов, передает корреспондент URA.RU. «Если бы не выборы, я бы не участвовала в викторине. Хочу поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича за то, что он дал возможность участвовать в выборах и за это еще и получить приз», — отметила Избасханова. Женщина призналась, что выиграла впервые в жизни. Телефон Избасхановой вручили в одном из сетевых магазинов техники. Всего в Челябинске разыграли порядка 313 призов. В числе подарков викторины было три квартиры, десять автомобилей и 300 ценных призов, в числе которых бытовая техника, ноутбуки и смартфоны. Разыгранный смартфон передали победительнице в одной из точек магазина техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инспектору контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Розбике Избасхановой 20 марта вручили смартфон, выигранный в викторине «Всей семьей — за Челябинск». Женщина поблагодарила губернатора Алексея Текслера за организацию президентских выборов, передает корреспондент URA.RU. «Если бы не выборы, я бы не участвовала в викторине. Хочу поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича за то, что он дал возможность участвовать в выборах и за это еще и получить приз», — отметила Избасханова. Женщина призналась, что выиграла впервые в жизни. Телефон Избасхановой вручили в одном из сетевых магазинов техники. Всего в Челябинске разыграли порядка 313 призов. В числе подарков викторины было три квартиры, десять автомобилей и 300 ценных призов, в числе которых бытовая техника, ноутбуки и смартфоны.