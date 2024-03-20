Новые автобусы выпустят на линию до 25 марта Фото: Анна Журавлева © URA.RU

На улицах Челябинска начнут курсировать новые автобусы, состоящие из двух секций. «Гармошки» введут в эксплуатацию к 25 марта, сообщили URA.RU в службе организации движения города.

«Новые автобусы-гармошки начнут работать в Челябинске на следующей неделе. Сейчас их проверяют и готовят к работе», — передает корреспондент URA.RU слова представителя перевозчика.

Новый транспорт в рамках экскурсии показали студентам Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Специальность слушателей предполагает изучение транспортных процессов и обслуживание населения. На предприятии подетально показали устройство автобусов, места для диагностики и ремонта транспорта и форматы обслуживания населения.

«Студентам необходимо на практике посмотреть, как все это происходит. Поэтому они привлечены для того, чтобы познакомиться с работой самого крупного муниципального перевозчика региона», — заявил доцент кафедры автомобильного транспорта Николай Гордяев.

Студентам ЮУрГУ провели экскурсию с участием сотрудников предприятия Фото: Анна Журавлева © URA.RU

Новые автобусы выпустят на линию после подготовки к работе Фото: Анна Журавлева © URA.RU