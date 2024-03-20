Суд отменил штраф отцу Миши Бахтина со СМА за пикет в день приезда Путина

21 марта 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Полиция задержала Бахтина и составила протокол за нарушение правил проведения акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Свердловский областной суд прекратил дело отца Миши Бахтина со СМА, которого оштрафовали за одиночный пикет в день приезда президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала юрист семьи Юлия Липинская. «Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга отменено по моей жалобе. Дело об административном правонарушении прекращено. Я рада, что суд учел все мои доводы и вынес законное и обоснованное решение», — отметила Юлия Бахтина. Семья Бахтиных уже три года борется за жизнь своего сына Миши, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). В 2020 году благодаря всенародному сбору удалось обеспечить ребенку лечение препаратом «Золгенсма». Позже родители приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Родители обратились за выдачей лекарства в свердловский минздрав, но получили отказ. После этого отец мальчика Дмитрий несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд прекратил дело отца Миши Бахтина со СМА, которого оштрафовали за одиночный пикет в день приезда президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала юрист семьи Юлия Липинская. «Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга отменено по моей жалобе. Дело об административном правонарушении прекращено. Я рада, что суд учел все мои доводы и вынес законное и обоснованное решение», — отметила Юлия Бахтина. Семья Бахтиных уже три года борется за жизнь своего сына Миши, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). В 2020 году благодаря всенародному сбору удалось обеспечить ребенку лечение препаратом «Золгенсма». Позже родители приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Родители обратились за выдачей лекарства в свердловский минздрав, но получили отказ. После этого отец мальчика Дмитрий несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.