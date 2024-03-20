Суд отменил штраф отцу Миши Бахтина со СМА за пикет в день приезда Путина

Свердловский областной суд прекратил дело отца Миши Бахтина со СМА, которого оштрафовали за одиночный пикет в день приезда президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала юрист семьи Юлия Липинская.
«Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга отменено по моей жалобе. Дело об административном правонарушении прекращено. Я рада, что суд учел все мои доводы и вынес законное и обоснованное решение», — отметила Юлия Бахтина.
Семья Бахтиных уже три года борется за жизнь своего сына Миши, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). В 2020 году благодаря всенародному сбору удалось обеспечить ребенку лечение препаратом «Золгенсма». Позже родители приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Родители обратились за выдачей лекарства в свердловский минздрав, но получили отказ. После этого отец мальчика Дмитрий несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.