20 марта 2024

Суд отменил штраф отцу Миши Бахтина со СМА за пикет в день приезда Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, бахтин дмитрий
Полиция задержала Бахтина и составила протокол за нарушение правил проведения акции Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Свердловский областной суд прекратил дело отца Миши Бахтина со СМА, которого оштрафовали за одиночный пикет в день приезда президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала юрист семьи Юлия Липинская.

«Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга отменено по моей жалобе. Дело об административном правонарушении прекращено. Я рада, что суд учел все мои доводы и вынес законное и обоснованное решение», — отметила Юлия Бахтина.

Семья Бахтиных уже три года борется за жизнь своего сына Миши, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). В 2020 году благодаря всенародному сбору удалось обеспечить ребенку лечение препаратом «Золгенсма». Позже родители приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Родители обратились за выдачей лекарства в свердловский минздрав, но получили отказ. После этого отец мальчика Дмитрий несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд прекратил дело отца Миши Бахтина со СМА, которого оштрафовали за одиночный пикет в день приезда президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала юрист семьи Юлия Липинская. «Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга отменено по моей жалобе. Дело об административном правонарушении прекращено. Я рада, что суд учел все мои доводы и вынес законное и обоснованное решение», — отметила Юлия Бахтина. Семья Бахтиных уже три года борется за жизнь своего сына Миши, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). В 2020 году благодаря всенародному сбору удалось обеспечить ребенку лечение препаратом «Золгенсма». Позже родители приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Родители обратились за выдачей лекарства в свердловский минздрав, но получили отказ. После этого отец мальчика Дмитрий несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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