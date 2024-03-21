Полиция задержала в Москве предпринимателя, подозреваемого в даче взятки начальнику пермской ИК-29 Дмитрию Ассанову. Также в Перми задержан посредник, отвечавший за передачу денег сотруднику ГУФСИН. Новые детали в уголовном деле, возбужденном в отношении Ассанова, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«В Москве задержан и допрошен в качестве подозреваемого 42-летний взяткодатель. Кроме того, задержан 37-летний посредник, проживающий в Перми и отвечавший за передачу части денег. Взяткодатель и посредник находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в краевом полицейском главке.
О задержании Ассанова стало известно 19 марта. Одновременно с его задержанием на территории ИК-29 проводились следственные действия, обыски и допрос свидетелей. Ассанову предъявлено обвинение в получении взятки в сумме свыше 1 млн рублей от предпринимателя. Следственным управлением СК по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям 290, 291 и 291.1 УК РФ. 20 марта суд заключил Ассанова под стражу.
Также под стражей находится начальник чусовской ИК-37 Илья Асламов, задержанный в один день вместе с Ассановым. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.