Пермское ГУВД раскрыло новые детали в задержании начальника ИК-29. Видео

Полиция задержала еще двух человек по делу о взятках в пермской колонии

21 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Силовики задержали предпринимателя в Москве (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция задержала в Москве предпринимателя, подозреваемого в даче взятки начальнику пермской ИК-29 Дмитрию Ассанову. Также в Перми задержан посредник, отвечавший за передачу денег сотруднику ГУФСИН. Новые детали в уголовном деле, возбужденном в отношении Ассанова, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В Москве задержан и допрошен в качестве подозреваемого 42-летний взяткодатель. Кроме того, задержан 37-летний посредник, проживающий в Перми и отвечавший за передачу части денег. Взяткодатель и посредник находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в краевом полицейском главке. О задержании Ассанова стало известно 19 марта. Одновременно с его задержанием на территории ИК-29 проводились следственные действия, обыски и допрос свидетелей. Ассанову предъявлено обвинение в получении взятки в сумме свыше 1 млн рублей от предпринимателя. Следственным управлением СК по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям 290, 291 и 291.1 УК РФ. 20 марта суд заключил Ассанова под стражу. Также под стражей находится начальник чусовской ИК-37 Илья Асламов, задержанный в один день вместе с Ассановым. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция задержала в Москве предпринимателя, подозреваемого в даче взятки начальнику пермской ИК-29 Дмитрию Ассанову. Также в Перми задержан посредник, отвечавший за передачу денег сотруднику ГУФСИН. Новые детали в уголовном деле, возбужденном в отношении Ассанова, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В Москве задержан и допрошен в качестве подозреваемого 42-летний взяткодатель. Кроме того, задержан 37-летний посредник, проживающий в Перми и отвечавший за передачу части денег. Взяткодатель и посредник находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в краевом полицейском главке. О задержании Ассанова стало известно 19 марта. Одновременно с его задержанием на территории ИК-29 проводились следственные действия, обыски и допрос свидетелей. Ассанову предъявлено обвинение в получении взятки в сумме свыше 1 млн рублей от предпринимателя. Следственным управлением СК по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям 290, 291 и 291.1 УК РФ. 20 марта суд заключил Ассанова под стражу. Также под стражей находится начальник чусовской ИК-37 Илья Асламов, задержанный в один день вместе с Ассановым. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.