В Чусовом депутаты смогут тратить бюджетные деньги на рабочие поездки и связь

21 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Размер выплат депутатам будет определять дума Чусовского округа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В городе Чусовой Пермского края депутатам, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, возместят расходы на транспорт и связь. Средства будут выделены из местного бюджета. Это следует из решения думы Чусовского округа, которая внесла изменения в устав округа. Документ размещен на сайте муниципалитета. «Депутатам думы Чусовского городского округа, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, устанавливается право на возмещение за счет средств местного бюджета транспортных расходов, расходов за пользование средствами связи и иных документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением их полномочий», — сказано в решении думы. Размеры и порядок выплат определяются решением думы округа, уточняется в документе. В 2023 году по решению прокуратуры суд лишил депутатов в Пермском крае, работающих на непостоянной основе, денежных выплат. Субсидия народным избранникам выплачивалась с 2011 года, при этом ее размер не зависел от понесенных депутатами расходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чусовой Пермского края депутатам, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, возместят расходы на транспорт и связь. Средства будут выделены из местного бюджета. Это следует из решения думы Чусовского округа, которая внесла изменения в устав округа. Документ размещен на сайте муниципалитета. «Депутатам думы Чусовского городского округа, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, устанавливается право на возмещение за счет средств местного бюджета транспортных расходов, расходов за пользование средствами связи и иных документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением их полномочий», — сказано в решении думы. Размеры и порядок выплат определяются решением думы округа, уточняется в документе. В 2023 году по решению прокуратуры суд лишил депутатов в Пермском крае, работающих на непостоянной основе, денежных выплат. Субсидия народным избранникам выплачивалась с 2011 года, при этом ее размер не зависел от понесенных депутатами расходов.