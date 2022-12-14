Депутатам в Пермском крае оплатят из бюджета расходы на пиар и поездки

Депутаты краснокамской думы смогут ежемесячно получать из бюджета 16700 рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Краснокамском округе (Пермский край) депутатам местной думы компенсируют из бюджета расходы на пиар и рабочие поездки. Порядок предоставления народным избранникам средств на «осуществление депутатской деятельности» прописан в положении, размещенном на сайте окружной думы.

«Ежемесячно компенсации подлежат фактически произведенные расходы депутатам думы Краснокамского городского округа, в том числе: транспортные расходы; расходы на приобретение поздравительных открыток, подарков (стоимостью до трех тысяч рублей каждый), в том числе цветов; расходы, связанные с размещением информации о деятельности депутата в СМИ; расходы на оплату аренды помещений для проведения встреч с избирателями», — говорится в документе.

Отмечается, что сумма ежемесячных компенсаций депутатам не должна превышать 16700 рублей, а председателю муниципальной думы — 34000 рублей. «Расходы, произведенные сверх указанного размера, не возмещаются», — указано в положении.

К экономии на себе ранее призвал депутатов координатора реготделения ЛДПР Константин Бусовиков. По его словам, сэкономленные на депутатах бюджетные средства можно было бы направить на поддержку мобилизованных и членов их семей.