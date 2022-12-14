14 декабря 2022

Депутатам в Пермском крае оплатят из бюджета расходы на пиар и поездки

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Депутаты краснокамской думы смогут ежемесячно получать из бюджета 16700 рублей Фото:

В Краснокамском округе (Пермский край) депутатам местной думы компенсируют из бюджета расходы на пиар и рабочие поездки. Порядок предоставления народным избранникам средств на «осуществление депутатской деятельности» прописан в положении, размещенном на сайте окружной думы.

«Ежемесячно компенсации подлежат фактически произведенные расходы депутатам думы Краснокамского городского округа, в том числе: транспортные расходы; расходы на приобретение поздравительных открыток, подарков (стоимостью до трех тысяч рублей каждый), в том числе цветов; расходы, связанные с размещением информации о деятельности депутата в СМИ; расходы на оплату аренды помещений для проведения встреч с избирателями», — говорится в документе.

Отмечается, что сумма ежемесячных компенсаций депутатам не должна превышать 16700 рублей, а председателю муниципальной думы — 34000 рублей. «Расходы, произведенные сверх указанного размера, не возмещаются», — указано в положении.

К экономии на себе ранее призвал депутатов координатора реготделения ЛДПР Константин Бусовиков. По его словам, сэкономленные на депутатах бюджетные средства можно было бы направить на поддержку мобилизованных и членов их семей.

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В Краснокамском округе (Пермский край) депутатам местной думы компенсируют из бюджета расходы на пиар и рабочие поездки. Порядок предоставления народным избранникам средств на «осуществление депутатской деятельности» прописан в положении, размещенном на сайте окружной думы. «Ежемесячно компенсации подлежат фактически произведенные расходы депутатам думы Краснокамского городского округа, в том числе: транспортные расходы; расходы на приобретение поздравительных открыток, подарков (стоимостью до трех тысяч рублей каждый), в том числе цветов; расходы, связанные с размещением информации о деятельности депутата в СМИ; расходы на оплату аренды помещений для проведения встреч с избирателями», — говорится в документе. Отмечается, что сумма ежемесячных компенсаций депутатам не должна превышать 16700 рублей, а председателю муниципальной думы — 34000 рублей. «Расходы, произведенные сверх указанного размера, не возмещаются», — указано в положении. К экономии на себе ранее призвал депутатов координатора реготделения ЛДПР Константин Бусовиков. По его словам, сэкономленные на депутатах бюджетные средства можно было бы направить на поддержку мобилизованных и членов их семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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