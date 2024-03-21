Пентагон: ВСУ будут вынуждены отступать из-за действий США

Вооруженные силы Украины будут вынуждены отступить с некоторых позиций из-за задержек в американском конгрессе по новому пакету помощи Киеву. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе войск в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны", — отметила Сингх на брифинге. Передает слова представителя Пентагона РИА Новости.
Задержка с новым пакетом помощи связана с отсутствием согласования конгрессом США, что ставит под угрозу дальнейшую поддержку украинских войск.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские войска находятся в опасности. Так он обосновал причины, по которым США необходимо продолжать оказывать им помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.