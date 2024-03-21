21 марта 2024

Пентагон: ВСУ будут вынуждены отступать из-за действий США

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ВСУ вынуждены будут оставить часть территорий, отметили в Пентагоне
ВСУ вынуждены будут оставить часть территорий, отметили в Пентагоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины будут вынуждены отступить с некоторых позиций из-за задержек в американском конгрессе по новому пакету помощи Киеву. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе войск в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны", — отметила Сингх на брифинге. Передает слова представителя Пентагона РИА Новости.

Задержка с новым пакетом помощи связана с отсутствием согласования конгрессом США, что ставит под угрозу дальнейшую поддержку украинских войск.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские войска находятся в опасности. Так он обосновал причины, по которым США необходимо продолжать оказывать им помощь.

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Вооруженные силы Украины будут вынуждены отступить с некоторых позиций из-за задержек в американском конгрессе по новому пакету помощи Киеву. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе войск в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны", — отметила Сингх на брифинге. Передает слова представителя Пентагона РИА Новости. Задержка с новым пакетом помощи связана с отсутствием согласования конгрессом США, что ставит под угрозу дальнейшую поддержку украинских войск. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские войска находятся в опасности. Так он обосновал причины, по которым США необходимо продолжать оказывать им помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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