Общество Образование В Пермском крае начали сдавать ЕГЭ 22 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 + Досрочно сдать ЕГЭ решили 18 пермяков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, раньше времени сдать ЕГЭ решили 18 человек. «В Пермском крае в досрочный период на участие в экзаменах зарегистрировано 18 человек. Начнется досрочный период ЕГЭ 22 марта с экзаменов по географии и литературе», — говорится на сайте министерства. 26 марта примут ЕГЭ по русскому языку, 29 марта — по математике, 2 апреля — по биологии, физике и иностранным языкам (письменная часть). 5 апреля желающие будут сдавать устные экзамены по иностранным языкам, 9 апреля — ЕГЭ по информатике и обществознанию, 12 апреля — по истории и химии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, раньше времени сдать ЕГЭ решили 18 человек. «В Пермском крае в досрочный период на участие в экзаменах зарегистрировано 18 человек. Начнется досрочный период ЕГЭ 22 марта с экзаменов по географии и литературе», — говорится на сайте министерства. 26 марта примут ЕГЭ по русскому языку, 29 марта — по математике, 2 апреля — по биологии, физике и иностранным языкам (письменная часть). 5 апреля желающие будут сдавать устные экзамены по иностранным языкам, 9 апреля — ЕГЭ по информатике и обществознанию, 12 апреля — по истории и химии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям