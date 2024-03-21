21 марта 2024

В Пермском крае начали сдавать ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, класс, школа, школьный кабинет
Досрочно сдать ЕГЭ решили 18 пермяков (архивное фото) Фото:

В Пермском крае стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, раньше времени сдать ЕГЭ решили 18 человек.

«В Пермском крае в досрочный период на участие в экзаменах зарегистрировано 18 человек. Начнется досрочный период ЕГЭ 22 марта с экзаменов по географии и литературе», — говорится на сайте министерства.

26 марта примут ЕГЭ по русскому языку, 29 марта — по математике, 2 апреля — по биологии, физике и иностранным языкам (письменная часть). 5 апреля желающие будут сдавать устные экзамены по иностранным языкам, 9 апреля — ЕГЭ по информатике и обществознанию, 12 апреля — по истории и химии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, раньше времени сдать ЕГЭ решили 18 человек. «В Пермском крае в досрочный период на участие в экзаменах зарегистрировано 18 человек. Начнется досрочный период ЕГЭ 22 марта с экзаменов по географии и литературе», — говорится на сайте министерства. 26 марта примут ЕГЭ по русскому языку, 29 марта — по математике, 2 апреля — по биологии, физике и иностранным языкам (письменная часть). 5 апреля желающие будут сдавать устные экзамены по иностранным языкам, 9 апреля — ЕГЭ по информатике и обществознанию, 12 апреля — по истории и химии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...