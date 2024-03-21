В Пермском крае начали сдавать ЕГЭ

В Пермском крае стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, раньше времени сдать ЕГЭ решили 18 человек.
«В Пермском крае в досрочный период на участие в экзаменах зарегистрировано 18 человек. Начнется досрочный период ЕГЭ 22 марта с экзаменов по географии и литературе», — говорится на сайте министерства.
26 марта примут ЕГЭ по русскому языку, 29 марта — по математике, 2 апреля — по биологии, физике и иностранным языкам (письменная часть). 5 апреля желающие будут сдавать устные экзамены по иностранным языкам, 9 апреля — ЕГЭ по информатике и обществознанию, 12 апреля — по истории и химии.
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