Часть людей эвакуировали с крыши «Крокус Сити Холла»

22 марта 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Часть людей эвакуировали с крыши «Крокус Сити Холла», охваченного огнем, после того, как неизвестные устроили в здании стрельбу. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. «Очевидцы с места трагедии сообщают, что часть людей эвакуировали прямо с крыши полыхающего здания Крокус Сити Холла», — сообщили в telegram-канале. Медики оказывают помощь всем пострадавшим, всего на место ЧП прибыло более 50 бригад скорой помощи. В «Крокус Сити Холле» неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар, бросив «Коктейли Молотова». Стрельба была в фойе и зрительном зале, где были толпы людей. На данный момент огнем охвачена треть всего здания. На место происшествия создан оперштаб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть людей эвакуировали с крыши «Крокус Сити Холла», охваченного огнем, после того, как неизвестные устроили в здании стрельбу. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. «Очевидцы с места трагедии сообщают, что часть людей эвакуировали прямо с крыши полыхающего здания Крокус Сити Холла», — сообщили в telegram-канале. Медики оказывают помощь всем пострадавшим, всего на место ЧП прибыло более 50 бригад скорой помощи. В «Крокус Сити Холле» неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар, бросив «Коктейли Молотова». Стрельба была в фойе и зрительном зале, где были толпы людей. На данный момент огнем охвачена треть всего здания. На место происшествия создан оперштаб.