Часть людей эвакуировали с крыши «Крокус Сити Холла», охваченного огнем, после того, как неизвестные устроили в здании стрельбу. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.
«Очевидцы с места трагедии сообщают, что часть людей эвакуировали прямо с крыши полыхающего здания Крокус Сити Холла», — сообщили в telegram-канале. Медики оказывают помощь всем пострадавшим, всего на место ЧП прибыло более 50 бригад скорой помощи.
В «Крокус Сити Холле» неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар, бросив «Коктейли Молотова». Стрельба была в фойе и зрительном зале, где были толпы людей. На данный момент огнем охвачена треть всего здания. На место происшествия создан оперштаб.
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